Среди уральцев стало меньше безработных

В УрФО снизился уровень безработицы до 0,4%

20 июня 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

В УрФО остаются свободными 200 тысяч рабочих мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уровень безработицы в УрФО опустился до 0,4% — это рекордно низкий показатель. Об этом сообщил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Сегодня безработица продолжает снижаться. На данный момент в службах занятости населения в регионах УрФО зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность. Во многих отраслях остро ощущается дефицит кадров. Для того, чтобы решить справиться вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект «Кадры», принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев», — рассказал Якушев. Он держит ситуацию на контроле. В Свердловской области остаются свободными 67,7 тысяч рабочих мест, в Челябинской области — 47 тысяч рабочих мест, в Тюменской области — 31,7 тысяч. Также в Югре вакантными остаются 26 тысяч мест, в ЯНАО — 18,2 тысяч, в Курганской области — 9,2 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень безработицы в УрФО опустился до 0,4% — это рекордно низкий показатель. Об этом сообщил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. «Сегодня безработица продолжает снижаться. На данный момент в службах занятости населения в регионах УрФО зарегистрировано 23,6 тысяч человек. Это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность. Во многих отраслях остро ощущается дефицит кадров. Для того, чтобы решить справиться вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект «Кадры», принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи», — отметил полпред в УрФО Владимир Якушев», — рассказал Якушев. Он держит ситуацию на контроле. В Свердловской области остаются свободными 67,7 тысяч рабочих мест, в Челябинской области — 47 тысяч рабочих мест, в Тюменской области — 31,7 тысяч. Также в Югре вакантными остаются 26 тысяч мест, в ЯНАО — 18,2 тысяч, в Курганской области — 9,2 тысяч.