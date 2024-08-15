Что такое ЧС федерального характера, и на какие выплаты могут рассчитывать пострадавшие

В Белгородской области был введен режим ЧС федерального уровня

15 августа 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Из-за террористических атак украинских ДРГ в Белгородской области ввели режим ЧС федерального характера, сообщает МЧС России Фото: стрингер © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации в регионе. Об этом сообщили МЧС России. Там же рассказали, что пострадавшие в результате атак ВСУ смогут получить до 1,5 миллиона рублей. За последние несколько лет режим ЧС в стране вводится в шестой раз. Подробнее о режиме ЧС — в материале URA.RU. Режим ЧС федерального характера в Белгородской области Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня. Однако сегодня глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введение режима ЧС федерального характера из-за ухудшения ситуации в регионе. «Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — передает telegram -канал МЧС России слова Куренкова. Кроме того, он обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой принять участие в контроле цен на продукты питания и товары первой необходимости. По его мнению, важно не допускать поднятие цен на эти категории товаров. При каких условиях вводят режим ЧС федерального уровня Чрезвычайная ситуация (ЧС) федерального масштаба вводится по запросу региональных властей, с целью совместного решения финансовых вопросов и задач по защите гражданского населения. Ликвидация последствий ЧС федерального характера осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, которые непосредственно находятся на территории бедствия. Условием ЧС федерального уровня является количество погибших или пострадавших людей. В случае если их число превышает 500 человек власти имеют право ввести данный режим. В том числе, если размер материального ущерба свыше 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, существует другая классификация ЧС по характеру их источника: техногенные, природные, биолого-социальные и военные. Какие выплаты могут получить пострадавшие от ЧС Единоразовая помощь всем пострадавшим от последствий ЧС составляет 15 тысяч рублей. В случае если частично пострадало имущество первой необходимости жители могут получить 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей. Родственникам погибших в результате бедствия полагается 1,5 миллиона рублей, сообщает МЧС России. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью выплата составит 600 тысяч рублей. В случае причинения легкого вреда пострадавший может получить 300 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области ввели режим ЧС федерального уровня из-за ухудшения ситуации в регионе. Об этом сообщили МЧС России. Там же рассказали, что пострадавшие в результате атак ВСУ смогут получить до 1,5 миллиона рублей. За последние несколько лет режим ЧС в стране вводится в шестой раз. Подробнее о режиме ЧС — в материале URA.RU. Ранее в Белгородской области действовал режим ЧС регионального уровня. Однако сегодня глава МЧС России Александр Куренков сообщил о введение режима ЧС федерального характера из-за ухудшения ситуации в регионе. «Обстановка в регионе остается сложной и напряженной. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане. масштабы происходящего не позволяют региону самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации», — передает telegram-канал МЧС России слова Куренкова. Кроме того, он обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой принять участие в контроле цен на продукты питания и товары первой необходимости. По его мнению, важно не допускать поднятие цен на эти категории товаров. Чрезвычайная ситуация (ЧС) федерального масштаба вводится по запросу региональных властей, с целью совместного решения финансовых вопросов и задач по защите гражданского населения. Ликвидация последствий ЧС федерального характера осуществляется органами исполнительной власти субъектов РФ, которые непосредственно находятся на территории бедствия. Условием ЧС федерального уровня является количество погибших или пострадавших людей. В случае если их число превышает 500 человек власти имеют право ввести данный режим. В том числе, если размер материального ущерба свыше 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, существует другая классификация ЧС по характеру их источника: техногенные, природные, биолого-социальные и военные. Единоразовая помощь всем пострадавшим от последствий ЧС составляет 15 тысяч рублей. В случае если частично пострадало имущество первой необходимости жители могут получить 75 тысяч рублей, при полной утрате — 150 тысяч рублей. Родственникам погибших в результате бедствия полагается 1,5 миллиона рублей, сообщает МЧС России. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью выплата составит 600 тысяч рублей. В случае причинения легкого вреда пострадавший может получить 300 тысяч рублей.