Главного строителя мэрии Челябинска отправили в отставку

Начальник управления капитального строительства мэрии Челябинска Андрей Кузнецов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города 15 августа.
«Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса)», — пояснили в пресс-службе мэрии.
Кузнецов проработал в своей должности меньше года. О его назначении сообщили коллективу администрации 5 февраля, когда его предшественник Василий Беспалов ушел на повышение, став замом областного министра строительства. Сам Кузнецов работал в администрации с 2016 года, будучи в момент повышения директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр».
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