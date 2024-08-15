Главного строителя мэрии Челябинска отправили в отставку

Андрей Кузнецов покинул пост главы управления капстроительства Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
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Отставка произошла по решению работодателя Фото:

Начальник управления капитального строительства мэрии Челябинска Андрей Кузнецов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города 15 августа.

«Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса)», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Кузнецов проработал в своей должности меньше года. О его назначении сообщили коллективу администрации 5 февраля, когда его предшественник Василий Беспалов ушел на повышение, став замом областного министра строительства. Сам Кузнецов работал в администрации с 2016 года, будучи в момент повышения директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр».

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Начальник управления капитального строительства мэрии Челябинска Андрей Кузнецов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города 15 августа. «Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса)», — пояснили в пресс-службе мэрии. Кузнецов проработал в своей должности меньше года. О его назначении сообщили коллективу администрации 5 февраля, когда его предшественник Василий Беспалов ушел на повышение, став замом областного министра строительства. Сам Кузнецов работал в администрации с 2016 года, будучи в момент повышения директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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