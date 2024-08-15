Главного строителя мэрии Челябинска отправили в отставку

Андрей Кузнецов покинул пост главы управления капстроительства Челябинска

15 августа 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Отставка произошла по решению работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник управления капитального строительства мэрии Челябинска Андрей Кузнецов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города 15 августа. «Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса)», — пояснили в пресс-службе мэрии. Кузнецов проработал в своей должности меньше года. О его назначении сообщили коллективу администрации 5 февраля, когда его предшественник Василий Беспалов ушел на повышение, став замом областного министра строительства. Сам Кузнецов работал в администрации с 2016 года, будучи в момент повышения директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник управления капитального строительства мэрии Челябинска Андрей Кузнецов покинул свой пост. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации города 15 августа. «Кузнецов уволен с 14 августа. Он уволен по решению работодателя (пункт 2 статьи 278 Трудового Кодекса)», — пояснили в пресс-службе мэрии. Кузнецов проработал в своей должности меньше года. О его назначении сообщили коллективу администрации 5 февраля, когда его предшественник Василий Беспалов ушел на повышение, став замом областного министра строительства. Сам Кузнецов работал в администрации с 2016 года, будучи в момент повышения директором МКУ «Архитектурно-планировочный центр».