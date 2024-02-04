04 февраля 2024

В мэрии Челябинска назначили главных строителя и эколога

Управления строительства и экологии Челябинска возглавили Кузнецов и Щербатенко
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, чиновник, портфель, документы, министр
В администрации Челябинска появились два новых VIP-чиновника Фото:

Андрей Кузнецов назначен начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а Елена Щербатенко возглавила управление экологии. Об этом сообщили 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов. Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко», — пояснили в пресс-службе мэрии.

До назначения Кузнецов был директором МКУ «Арихтектурно-планировочный центр». Щербатенко работала заместителем начальника управления экологии и природопользования и руководила им в статусе врио.

До декабря 2023 года управлением руководил Василий Беспалов. 14 декабря губернатор Алексей Текслер назначил Беспалова заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Прежний начальник управления экологии мэрии Челябинска Иван Кинев в сентябре стал замминистра экологии региона.

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Андрей Кузнецов назначен начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а Елена Щербатенко возглавила управление экологии. Об этом сообщили 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии. «Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов. Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко», — пояснили в пресс-службе мэрии. До назначения Кузнецов был директором МКУ «Арихтектурно-планировочный центр». Щербатенко работала заместителем начальника управления экологии и природопользования и руководила им в статусе врио. До декабря 2023 года управлением руководил Василий Беспалов. 14 декабря губернатор Алексей Текслер назначил Беспалова заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Прежний начальник управления экологии мэрии Челябинска Иван Кинев в сентябре стал замминистра экологии региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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