В мэрии Челябинска назначили главных строителя и эколога

Андрей Кузнецов назначен начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а Елена Щербатенко возглавила управление экологии. Об этом сообщили 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии.
«Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов. Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко», — пояснили в пресс-службе мэрии.
До назначения Кузнецов был директором МКУ «Арихтектурно-планировочный центр». Щербатенко работала заместителем начальника управления экологии и природопользования и руководила им в статусе врио.
До декабря 2023 года управлением руководил Василий Беспалов. 14 декабря губернатор Алексей Текслер назначил Беспалова заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Прежний начальник управления экологии мэрии Челябинска Иван Кинев в сентябре стал замминистра экологии региона.
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