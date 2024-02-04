В мэрии Челябинска назначили главных строителя и эколога

Управления строительства и экологии Челябинска возглавили Кузнецов и Щербатенко

05 февраля 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

В администрации Челябинска появились два новых VIP-чиновника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Андрей Кузнецов назначен начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а Елена Щербатенко возглавила управление экологии. Об этом сообщили 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии. «Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов. Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко», — пояснили в пресс-службе мэрии. До назначения Кузнецов был директором МКУ «Арихтектурно-планировочный центр». Щербатенко работала заместителем начальника управления экологии и природопользования и руководила им в статусе врио. До декабря 2023 года управлением руководил Василий Беспалов. 14 декабря губернатор Алексей Текслер назначил Беспалова заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Прежний начальник управления экологии мэрии Челябинска Иван Кинев в сентябре стал замминистра экологии региона.

Андрей Кузнецов назначен начальником управления капитального строительства администрации Челябинска, а Елена Щербатенко возглавила управление экологии. Об этом сообщили 5 февраля в ходе аппаратного совещания в мэрии. «Начальником управления капитального строительства назначен Андрей Кузнецов. Начальником управления экологии и природопользования назначена Елена Щербатенко», — пояснили в пресс-службе мэрии. До назначения Кузнецов был директором МКУ «Арихтектурно-планировочный центр». Щербатенко работала заместителем начальника управления экологии и природопользования и руководила им в статусе врио. До декабря 2023 года управлением руководил Василий Беспалов. 14 декабря губернатор Алексей Текслер назначил Беспалова заместителем министра строительства и инфраструктуры Челябинской области. Прежний начальник управления экологии мэрии Челябинска Иван Кинев в сентябре стал замминистра экологии региона.