Шумков поручил проверить МУП, на который пожаловались курганцы

15 августа 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Курганцы пожаловались на невыполненные МУП «Прометей» ремонты домов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Вадим Шумков рекомендовал мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей» после жалоб на невыполненные ремонты домов. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее бюджет области выделял для МУП деньги на ремонты домов. «Учитывая откровенно „уставшее“ состояние жилого фонда, управляемого МУП „Прометей“, Правительством региона администрации города двумя траншами была доведена дотация на его ремонт. В наш адрес поступили обращения от жильцов некоторых из этих домов о том, что ремонт МУПом, за который выплатили деньги, не был выполнен, а документы о приемке якобы были подписаны. Так не пойдет», — написал Шумков. Губернатор порекомендовал администрации города провести срочную проверку по указанным обращениям совместно с правоохранительными органами. Он отмечает, что следует разобраться, куда и как были потрачены средства. По данным пресс-службы правительства Курганской области, в 2023 году из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, в 2024 году — еще 50 млн рублей. Деньги направлены МУП «Прометей», который взял на обслуживание самые старые и проблемные дома. Ранее URA.RU писало, что жители домов по улице Трактовая на Увале несколько лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет МУП «Прометей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Вадим Шумков рекомендовал мэрии Кургана и силовикам проверить управляющую компанию МУП «Прометей» после жалоб на невыполненные ремонты домов. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее бюджет области выделял для МУП деньги на ремонты домов. «Учитывая откровенно „уставшее“ состояние жилого фонда, управляемого МУП „Прометей“, Правительством региона администрации города двумя траншами была доведена дотация на его ремонт. В наш адрес поступили обращения от жильцов некоторых из этих домов о том, что ремонт МУПом, за который выплатили деньги, не был выполнен, а документы о приемке якобы были подписаны. Так не пойдет», — написал Шумков. Губернатор порекомендовал администрации города провести срочную проверку по указанным обращениям совместно с правоохранительными органами. Он отмечает, что следует разобраться, куда и как были потрачены средства. По данным пресс-службы правительства Курганской области, в 2023 году из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, в 2024 году — еще 50 млн рублей. Деньги направлены МУП «Прометей», который взял на обслуживание самые старые и проблемные дома. Ранее URA.RU писало, что жители домов по улице Трактовая на Увале несколько лет по пять месяцев остаются без горячей воды. Котельной управляет МУП «Прометей».