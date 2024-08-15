«Уральские авиалинии» заплатят 120 тысяч пассажирке за стресс при посадке в поле

15 августа 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

После посадки у пассажирки диагностировали «острую реакцию на стресс» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском Жительница Омска отсудила 120 тысяч рублей у «Уральских авиалиний» за сильный стресс при аварийной посадке самолета в поле под Новосибирском. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского райсуда Омска. «Проанализировав установленные обстоятельства, районный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда», — следует из картотеки. Женщина уточнила, что из-за психологического волнения во время посадки была вынуждена обратиться к психотерапевту, который диагностировал «острую реакцию на стресс». Суд постановил взыскать с перевозчика в пользу пассажирки компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и выплатить штраф 40 тысяч рублей. Авиакомпания возражала против удовлетворения иска, однако судебной коллегией по гражданским делам Омского облсуда решение первой инстанции было оставлено без изменения. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Омска отсудила 120 тысяч рублей у «Уральских авиалиний» за сильный стресс при аварийной посадке самолета в поле под Новосибирском. Об этом рассказали в пресс-службе Кировского райсуда Омска. «Проанализировав установленные обстоятельства, районный суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании компенсации морального вреда», — следует из картотеки. Женщина уточнила, что из-за психологического волнения во время посадки была вынуждена обратиться к психотерапевту, который диагностировал «острую реакцию на стресс». Суд постановил взыскать с перевозчика в пользу пассажирки компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей и выплатить штраф 40 тысяч рублей. Авиакомпания возражала против удовлетворения иска, однако судебной коллегией по гражданским делам Омского облсуда решение первой инстанции было оставлено без изменения. Воздушное судно «Уральских авиалиний» село под Новосибирском 12 сентября 2023-го. Рейс направлялся из Сочи в Омск, но был вынужден прервать полет из-за отказа гидравлики и приземлиться в пшеничном поле. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.