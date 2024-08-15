В челябинский детсад завезли печень, запрещенную для детского питания

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Печень не допустима к детскому питанию из-за большого срока годности
Печень не допустима к детскому питанию из-за большого срока годности Фото:

В детский сад Миасса Челябинской области поставили партию говяжьей печени, недопустимой к детскому питанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Замороженная печень была выработана в январе и имеет двухлетний срок годности. Согласно статье „О безопасности пищевой продукции“ для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщили в надзорном ведомстве.

Печень предприниматель привез в детсад из Брянской области. Ему объявили предостережение. Учреждение проинформировали о наличии у них продукции, запрещенной к детскому питанию.

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В детский сад Миасса Челябинской области поставили партию говяжьей печени, недопустимой к детскому питанию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Замороженная печень была выработана в январе и имеет двухлетний срок годности. Согласно статье „О безопасности пищевой продукции“ для детей дошкольного и школьного возраста не допускается использование субпродуктов со сроками годности более шести месяцев», — сообщили в надзорном ведомстве. Печень предприниматель привез в детсад из Брянской области. Ему объявили предостережение. Учреждение проинформировали о наличии у них продукции, запрещенной к детскому питанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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