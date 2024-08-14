В курганском округе нашли потерявшегося 90-летнего грибника

В Шумихинском округе Курганской области нашли дедушку 1934 года рождения, который заблудился в лесу 12 августа. Пенсионер уже дома, фельдшер оценил его состояние здоровья, сообщила глава округа Оксана Двизова.
«Дедушку, который пропал в лесу около села Галкино 12 августа, нашли около деревни Михайловка. Дедушка живой. Сейчас он дома. Его осмотрел фельдшер. Здоровье у дедушки в норме», — написала Двизова в своих соцсетях. Она поблагодарила неравнодушных жителей за помощь в поисках пенсионера.
Ранее URA.RU сообщало, что 12 апреля в лесах в районе села Галкино пропал мужчина, отправившийся на мотоблоке за грибами. Поисками грибника занимались сотрудники МЧС, волонтеры и односельчане. Спасители задействовали беспилотник для обследования местности.
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В Шумихинском округе Курганской области нашли дедушку 1934 года рождения, который заблудился в лесу 12 августа. Пенсионер уже дома, фельдшер оценил его состояние здоровья, сообщила глава округа Оксана Двизова. «Дедушку, который пропал в лесу около села Галкино 12 августа, нашли около деревни Михайловка. Дедушка живой. Сейчас он дома. Его осмотрел фельдшер. Здоровье у дедушки в норме», — написала Двизова в своих соцсетях. Она поблагодарила неравнодушных жителей за помощь в поисках пенсионера. Ранее URA.RU сообщало, что 12 апреля в лесах в районе села Галкино пропал мужчина, отправившийся на мотоблоке за грибами. Поисками грибника занимались сотрудники МЧС, волонтеры и односельчане. Спасители задействовали беспилотник для обследования местности.