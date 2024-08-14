14 августа 2024

В курганском округе нашли потерявшегося 90-летнего грибника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область , лес, грибник, юго западный лесопарк
Заблудившийся грибник прошел пешком почти 10 км в Шумихинском округе (фото из архива) Фото:

В Шумихинском округе Курганской области нашли дедушку 1934 года рождения, который заблудился в лесу 12 августа. Пенсионер уже дома, фельдшер оценил его состояние здоровья, сообщила глава округа Оксана Двизова.

«Дедушку, который пропал в лесу около села Галкино 12 августа, нашли около деревни Михайловка. Дедушка живой. Сейчас он дома. Его осмотрел фельдшер. Здоровье у дедушки в норме», — написала Двизова в своих соцсетях. Она поблагодарила неравнодушных жителей за помощь в поисках пенсионера.

Ранее URA.RU сообщало, что 12 апреля в лесах в районе села Галкино пропал мужчина, отправившийся на мотоблоке за грибами. Поисками грибника занимались сотрудники МЧС, волонтеры и односельчане. Спасители задействовали беспилотник для обследования местности.

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В Шумихинском округе Курганской области нашли дедушку 1934 года рождения, который заблудился в лесу 12 августа. Пенсионер уже дома, фельдшер оценил его состояние здоровья, сообщила глава округа Оксана Двизова. «Дедушку, который пропал в лесу около села Галкино 12 августа, нашли около деревни Михайловка. Дедушка живой. Сейчас он дома. Его осмотрел фельдшер. Здоровье у дедушки в норме», — написала Двизова в своих соцсетях. Она поблагодарила неравнодушных жителей за помощь в поисках пенсионера. Ранее URA.RU сообщало, что 12 апреля в лесах в районе села Галкино пропал мужчина, отправившийся на мотоблоке за грибами. Поисками грибника занимались сотрудники МЧС, волонтеры и односельчане. Спасители задействовали беспилотник для обследования местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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