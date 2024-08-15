Бастрыкин заинтересовался скандалом с девочкой, разбившей голову у больницы в Екатеринбурге

Бастрыкин заинтересовался падением девочки, разбившей голову в Екатеринбурге
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр,  stock
Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить о проверке из-за инцидента с девочкой, которая разбила голову, упав на лестнице больницы в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку.

Инцидент случился на территории детской поликлиники № 4 детской горбольницы № 8. Ребенок ударился головой об острый металлический край нижней ступени крыльца. За дело также взялась прокуратура.

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Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить о проверке из-за инцидента с девочкой, которая разбила голову, упав на лестнице больницы в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку. Инцидент случился на территории детской поликлиники № 4 детской горбольницы № 8. Ребенок ударился головой об острый металлический край нижней ступени крыльца. За дело также взялась прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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