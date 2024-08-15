Бастрыкин заинтересовался скандалом с девочкой, разбившей голову у больницы в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить о проверке из-за инцидента с девочкой, которая разбила голову, упав на лестнице больницы в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении», — следует из сообщения. Следователи уже организовали процессуальную проверку.
Инцидент случился на территории детской поликлиники № 4 детской горбольницы № 8. Ребенок ударился головой об острый металлический край нижней ступени крыльца. За дело также взялась прокуратура.
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