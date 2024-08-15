В Тюмени инвалиду без ноги не выдают положенный государством транспорт

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Труженик тыла Анатолий Заборский. Екатеринбург , пенсионер, старость, одиночество, дедушка, старик, руки старика, забота о стариках, забота о ветеранах
Мужчина раз за разом подает документы, но не получает ответа Фото:

Житель Тюмени — 78-летний инвалид второй группы, потерявший ногу в результате производственной травмы, второй год не может получить от Фонда социального страхования положенный ему автомобиль. Об этом URA.RU рассказал сын мужчины.

«Папе 78 лет, он инвалид второй группы. Ногу потерял в 1980 году: работал дальнобойщиком и попал в аварию. Последний раз транспортное средство, согласно программе реабилитации, ему предоставляли в 2016 году. В 2023-м настало время замены: отец прошел нужные экспертизы и сдал документы в Фонд социального страхования, но почему-то его заявку не рассмотрели, письменного ответа не дали. Устно сказали, чтобы попробовал еще раз в 2024 году, но и сейчас процесс не двигается», — рассказал URA.RU сын пожилого тюменца.

Чтобы подать новое заявление мужчине с одной ногой и на костылях пришлось снова ходить по различным инстанциям — это заняло четыре месяца. Медкомиссия была пройдена, документы в ФСС поданы повторно, но транспортное средство мужчина так и не получил. Со слов сына, также инвалиду предоставили неполную компенсацию за машину, которую он приобрел в 2016 году.

За помощью семья обратилась к депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину. Он, в свою очередь, направил в инстанции депутатские запросы. URA.RU также обратилось за комментарием по ситуации в территориальный отдел Фонда социального страхования РФ. Ответ ожидается.

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Житель Тюмени — 78-летний инвалид второй группы, потерявший ногу в результате производственной травмы, второй год не может получить от Фонда социального страхования положенный ему автомобиль. Об этом URA.RU рассказал сын мужчины. «Папе 78 лет, он инвалид второй группы. Ногу потерял в 1980 году: работал дальнобойщиком и попал в аварию. Последний раз транспортное средство, согласно программе реабилитации, ему предоставляли в 2016 году. В 2023-м настало время замены: отец прошел нужные экспертизы и сдал документы в Фонд социального страхования, но почему-то его заявку не рассмотрели, письменного ответа не дали. Устно сказали, чтобы попробовал еще раз в 2024 году, но и сейчас процесс не двигается», — рассказал URA.RU сын пожилого тюменца. Чтобы подать новое заявление мужчине с одной ногой и на костылях пришлось снова ходить по различным инстанциям — это заняло четыре месяца. Медкомиссия была пройдена, документы в ФСС поданы повторно, но транспортное средство мужчина так и не получил. Со слов сына, также инвалиду предоставили неполную компенсацию за машину, которую он приобрел в 2016 году. За помощью семья обратилась к депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину. Он, в свою очередь, направил в инстанции депутатские запросы. URA.RU также обратилось за комментарием по ситуации в территориальный отдел Фонда социального страхования РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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