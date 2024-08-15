Осужденная за помощь ВСУ екатеринбурженка думала, что деньги пойдут на нужды РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу Ксении Карелиной. Екатеринбург, карелина ксения
Карелина намерена участвовать в обмене Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ

Ксения Карелина с двойным гражданством: РФ и США, которую лишили свободы на 12 лет в Екатеринбурге по обвинению в госизмене за перевод денег на нужды ВСУ, думала, что средства пойдут пострадавшим и со стороны России. Об этом URA.RU рассказал адвокат Михаил Мушаилов.

«Ни следствием, ни судом не установлено, как Карелина получила реквизиты фонда. Ей его порекомендовали люди из разных стран. Она думала, что деньги пойдут на нужды пострадавших и с той, и другой стороны», — сказал Мушаилов.

Девушку задержали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ксения Карелина с двойным гражданством: РФ и США, которую лишили свободы на 12 лет в Екатеринбурге по обвинению в госизмене за перевод денег на нужды ВСУ, думала, что средства пойдут пострадавшим и со стороны России. Об этом URA.RU рассказал адвокат Михаил Мушаилов. «Ни следствием, ни судом не установлено, как Карелина получила реквизиты фонда. Ей его порекомендовали люди из разных стран. Она думала, что деньги пойдут на нужды пострадавших и с той, и другой стороны», — сказал Мушаилов. Девушку задержали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...