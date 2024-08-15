Осужденная за помощь ВСУ екатеринбурженка думала, что деньги пойдут на нужды РФ

15 августа 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Карелина намерена участвовать в обмене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге задержали пособницу ВСУ Ксения Карелина с двойным гражданством: РФ и США, которую лишили свободы на 12 лет в Екатеринбурге по обвинению в госизмене за перевод денег на нужды ВСУ, думала, что средства пойдут пострадавшим и со стороны России. Об этом URA.RU рассказал адвокат Михаил Мушаилов. «Ни следствием, ни судом не установлено, как Карелина получила реквизиты фонда. Ей его порекомендовали люди из разных стран. Она думала, что деньги пойдут на нужды пострадавших и с той, и другой стороны», — сказал Мушаилов. Девушку задержали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ксения Карелина с двойным гражданством: РФ и США, которую лишили свободы на 12 лет в Екатеринбурге по обвинению в госизмене за перевод денег на нужды ВСУ, думала, что средства пойдут пострадавшим и со стороны России. Об этом URA.RU рассказал адвокат Михаил Мушаилов. «Ни следствием, ни судом не установлено, как Карелина получила реквизиты фонда. Ей его порекомендовали люди из разных стран. Она думала, что деньги пойдут на нужды пострадавших и с той, и другой стороны», — сказал Мушаилов. Девушку задержали сотрудники ФСБ. По данным силовиков, она также участвовала в акциях в поддержку киевского режима. В прениях Карелина признала вину, гособвинитель просил для нее 15 лет лишения свободы. Подробнее — в специальном сюжете URA.RU.