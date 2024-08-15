В Челябинске мужчина пытался затащить в лес девушку

На Краснопольском проспекте в Челябинске неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить его в лес. Очевидцы смогли задержать его и передать полиции. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU сообщили, что в отношении задержанного проводится проверка.
«В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение от граждан о задержании очевидцами подозрительного мужчины, пристававшего к девушке. Прибывшие полицейские доставили 35-летнего мужчину в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.
В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего.
Инцидент произошел в районе остановка «ЖК Пара». Очевидцы рассказали изданию «74.ру», что к ним выбежала молодая девушка вся в слезах. Она рассказала, что незнакомец пытался утащить ее в лес. Находившиеся рядом мужчины задержали его и вызвали полицию.
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