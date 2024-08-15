В Челябинске мужчина пытался затащить в лес девушку

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Клипарт. Свердловская область , лес, прогулка с собакой, женщина с собакой, юго западный лесопарк
Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего Фото:

На Краснопольском проспекте в Челябинске неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить его в лес. Очевидцы смогли задержать его и передать полиции. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU сообщили, что в отношении задержанного проводится проверка.

«В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение от граждан о задержании очевидцами подозрительного мужчины, пристававшего к девушке. Прибывшие полицейские доставили 35-летнего мужчину в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.

В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего.

Инцидент произошел в районе остановка «ЖК Пара». Очевидцы рассказали изданию «74.ру», что к ним выбежала молодая девушка вся в слезах. Она рассказала, что незнакомец пытался утащить ее в лес. Находившиеся рядом мужчины задержали его и вызвали полицию.

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На Краснопольском проспекте в Челябинске неизвестный мужчина сначала преследовал молодую девушку, а после попытался затащить его в лес. Очевидцы смогли задержать его и передать полиции. В пресс-службе УМВД по городу URA.RU сообщили, что в отношении задержанного проводится проверка. «В отдел полиции „Курчатовский“ поступило сообщение от граждан о задержании очевидцами подозрительного мужчины, пристававшего к девушке. Прибывшие полицейские доставили 35-летнего мужчину в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску. В настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление объективной картины произошедшего. Инцидент произошел в районе остановка «ЖК Пара». Очевидцы рассказали изданию «74.ру», что к ним выбежала молодая девушка вся в слезах. Она рассказала, что незнакомец пытался утащить ее в лес. Находившиеся рядом мужчины задержали его и вызвали полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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