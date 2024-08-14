14 августа 2024

Жители ХМАО нашли способ подзаработать на фоне популярности фильма «Дэдпул и Росомаха»

В ХМАО жители стали распродавать атрибутику связанную с Дэдпулом и Росомахой
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане распродают атрибутику, связанную с персонажами нового фильма
Югорчане распродают атрибутику, связанную с персонажами нового фильма Фото:

Жители ХМАО начали распродавать атрибутику, связанную с персонажами нового фильма «Дэдпул и Росомаха». Югорчане выставляют на продажу супергеройские костюмы, фигурки, комиксы и игры. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами.

«Фигурки собираю вообще давно, скопилось несколько одинаковых. Думаю продать, пока все хайпуют вокруг фильма», — рассказал Владимир из Нижневартовска. По словам продавцов, покупатели интересуются атрибутикой, однако расходится далеко не весь товар. «Писали насчет костюма активно, интересовались три-четыре человека и хотели взять. Но в итоге куда-то пропали», — делится вартовчанка Валерия, выставившая на продажу костюм Дэдпула.

За последние несколько недель на площадке онлайн-объявлений по ХМАО в продаже появились десятки публикаций о продаже подобной атрибутики. Среди них как товары связанные с Дэдпулом, так и с Росомахой. Стоимость комиксов, например, начинается с нескольких сотен рублей, а вот отдельные костюмы могут продавать за десятки тысяч рублей.

Впрочем, часть продавцов в разговоре с агентством отметили, что занимались продажей тематических вещей еще до выхода кино в прокат. «Сделали этот ковер еще до нового года, даже до выхода тизера фильма», — рассказал Евгений, продающий ковер в стиле Дэдпула.

Ранее URA.RU рассказывало, что кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры «Дэдпула и Росомахи». Первые показы фильма в крупнейших городах региона прошли в начале августа.

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Жители ХМАО начали распродавать атрибутику, связанную с персонажами нового фильма «Дэдпул и Росомаха». Югорчане выставляют на продажу супергеройские костюмы, фигурки, комиксы и игры. Ситуацию URA.RU обсудило с самими продавцами. «Фигурки собираю вообще давно, скопилось несколько одинаковых. Думаю продать, пока все хайпуют вокруг фильма», — рассказал Владимир из Нижневартовска. По словам продавцов, покупатели интересуются атрибутикой, однако расходится далеко не весь товар. «Писали насчет костюма активно, интересовались три-четыре человека и хотели взять. Но в итоге куда-то пропали», — делится вартовчанка Валерия, выставившая на продажу костюм Дэдпула. За последние несколько недель на площадке онлайн-объявлений по ХМАО в продаже появились десятки публикаций о продаже подобной атрибутики. Среди них как товары связанные с Дэдпулом, так и с Росомахой. Стоимость комиксов, например, начинается с нескольких сотен рублей, а вот отдельные костюмы могут продавать за десятки тысяч рублей. Впрочем, часть продавцов в разговоре с агентством отметили, что занимались продажей тематических вещей еще до выхода кино в прокат. «Сделали этот ковер еще до нового года, даже до выхода тизера фильма», — рассказал Евгений, продающий ковер в стиле Дэдпула. Ранее URA.RU рассказывало, что кинотеатры ХМАО назвали дату премьеры «Дэдпула и Росомахи». Первые показы фильма в крупнейших городах региона прошли в начале августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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