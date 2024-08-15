На разрушенной паводком набережной Кургана меняют плитку. Фото, видео

15 августа 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Кургане ремонтируют набережную реки Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на набережной реки Тобол возле Троицкого храма рабочие меняют плитку, поврежденную наводнением. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. Ремонтом набережной занимается подрядчик АО «Варгашинское ДРСП». «Рабочие активно укладывают новую тротуарную плитку на поврежденной паводком набережной. Несмотря на ремонт на нижнем ярусе можно заметить рыбаков», — передает корреспондент URA.RU. На восстановление набережной было выделено 300 миллионов рублей. Работы по благоустройству должны выполнить до ноября 2024 года. Согласно контракту, подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку и бортовой камень. Также обновит лестничные сходы и пандусы постелит газон и посадит новые растения. В Кургане восстанавливают набережную, которая пострадала от весеннего паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рабочие меняют тротуарную плитку на нижнем ярусе набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работы по замене плитки идут возле Троицкого храма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на набережной реки Тобол возле Троицкого храма рабочие меняют плитку, поврежденную наводнением. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте работ. Ремонтом набережной занимается подрядчик АО «Варгашинское ДРСП». «Рабочие активно укладывают новую тротуарную плитку на поврежденной паводком набережной. Несмотря на ремонт на нижнем ярусе можно заметить рыбаков», — передает корреспондент URA.RU. На восстановление набережной было выделено 300 миллионов рублей. Работы по благоустройству должны выполнить до ноября 2024 года. Согласно контракту, подрядчик поменяет поврежденный асфальт, плитку и бортовой камень. Также обновит лестничные сходы и пандусы постелит газон и посадит новые растения.