В Кургане изменят схему проезда перекрестка улиц Пролетарская-Коли Мяготина

На ул. Пролетарская закроют одну полосу движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане изменят схему проезда пересечения улиц Пролетарская — Коли Мяготина в связи с ремонтными работами. Одна полоса дороги по ул. Пролетарская будет закрыта для движения, сообщают специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана 15 августа.

«В связи с ограничением движения на пересечении улиц Пролетарская — Коли Мяготина на период проведения ремонтных работ будет изменена схема организации дорожного движения на подходе по улице Пролетарская от улицы Некрасова. Одна полоса будет закрыта, поворот направо будет осуществляться со второй полосы. Также изменен режим работы светофорной сигнализации на пересечении», — указано в сообщении УДХиБ г. Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области на двух участках федеральной трассы «Иртыш» организовано реверсивное движение. Ограничения введены в связи с ремонтом до 15 ноября.

В Кургане на время ремонта изменится схема проезда перекрестка улиц Пролетарская, Коли Мяготина «УДХиБ г. Курган»