Российские военные вернули под контроль населенный пункт в Курской области

ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось вывести бойцов противника из Крупца.
«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны опубликовало в своем
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.