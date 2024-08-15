Армия и оружие Российские военные вернули под контроль населенный пункт в Курской области МО: ВС РФ освободили населенный пункт Крупец в Курской области 15 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 + ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось вывести бойцов противника из Крупца. «Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны опубликовало в своем telegram-канале . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось вывести бойцов противника из Крупца. «Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны опубликовало в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям