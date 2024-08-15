Российские военные вернули под контроль населенный пункт в Курской области

МО: ВС РФ освободили населенный пункт Крупец в Курской области
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ВС РФ восстановили контроль над населенным пунктом Крупец в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось вывести бойцов противника из Крупца.

«Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт от ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ удалось вывести бойцов противника из Крупца. «Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населенным пунктом Крупец», — сообщило ведомство. Информацию об этом Минобороны опубликовало в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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