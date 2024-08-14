Chanel и Dior засудили жительницу ХМАО за торговлю контрафактом

Французские бренды Chanel SARL и Christian Dior Couture S.A отсудили у бизнесвумен из Нефтеюганска 300 000 рублей за торговлю контрафактной продукцией с их товарными знаками. Об этом сообщается в базе данных городского суда.
«Взыскать […] в пользу компании Chanel SARL компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 100 000 рублей. В пользу компании Christian Dior Couture S.A компенсацию за незаконное использование товарных знаков в размере 200 000», – сообщается в картотеке.
Югорчанка имела в собственности магазин «Milli Shop» в ТЦ «Катюша» в Нефтеюганске (прекратил работу в прошлом году). Она торговала контрафактной одеждой с товарными знаками французских брендов. За это она была привлечена к административной ответственности, а представители компаний в России затребовали компенсации в размере 600 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил иск.
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