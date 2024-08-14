14 августа 2024

В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Режим действовал с апреля 2024 года
Режим действовал с апреля 2024 года Фото:

Особый противопожарный режим, введенный в Тюменской области с 5 апреля 2024 года, отменили. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", — сообщили в инфоцентре.

Режим действовал в регионе с апреля. В этот период тюменцам было запрещено разводить огонь, сжигать мусор и запускать фейерверки. Также до 25 июня не разрешали посещать леса. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Особый противопожарный режим, введенный в Тюменской области с 5 апреля 2024 года, отменили. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. "В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", — сообщили в инфоцентре. Режим действовал в регионе с апреля. В этот период тюменцам было запрещено разводить огонь, сжигать мусор и запускать фейерверки. Также до 25 июня не разрешали посещать леса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...