В Тюменской области отменили особый противопожарный режим

Режим действовал с апреля 2024 года
Особый противопожарный режим, введенный в Тюменской области с 5 апреля 2024 года, отменили. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
"В Тюменской области отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Тюменской области Александр Моор", — сообщили в инфоцентре.
Режим действовал в регионе с апреля. В этот период тюменцам было запрещено разводить огонь, сжигать мусор и запускать фейерверки. Также до 25 июня не разрешали посещать леса.
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