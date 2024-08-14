В ХМАО спасатели нашли тело ребенка из пропавшей на реке семьи аборигенов

Спасатели обнаружили тело ребенка 2020 года рождения на реке Малый Юган (Сургутский район), где пропала семья аборигенов. Об этом сообщает telegram-канал «СК России по ХМАО-Югре».
«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка (2020 года рождения). Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела остальных членов семьи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», – сообщает telegram-канал ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на реке Малый Юган нашли тела пропавших аборигенов. Спасатели обнаружили мужчину 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения.
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