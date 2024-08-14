14 августа 2024

В ХМАО спасатели нашли тело ребенка из пропавшей на реке семьи аборигенов

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели обнаружили тело малыша из семьи ханты, пропавших на реке в Сургутском районе
Спасатели обнаружили тело малыша из семьи ханты, пропавших на реке в Сургутском районе Фото:

Спасатели обнаружили тело ребенка 2020 года рождения на реке Малый Юган (Сургутский район), где пропала семья аборигенов. Об этом сообщает telegram-канал «СК России по ХМАО-Югре».

«В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка (2020 года рождения). Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела остальных членов семьи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», – сообщает telegram-канал ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на реке Малый Юган нашли тела пропавших аборигенов. Спасатели обнаружили мужчину 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения.

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Спасатели обнаружили тело ребенка 2020 года рождения на реке Малый Юган (Сургутский район), где пропала семья аборигенов. Об этом сообщает telegram-канал «СК России по ХМАО-Югре». «В ходе поисковых мероприятий на реке Малый Юган в Сургутском районе в водоеме спасателями обнаружено тело еще одного ребенка (2020 года рождения). Ранее были обнаружены и извлечены из воды тела остальных членов семьи. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются в рамках возбуждённого уголовного дела», – сообщает telegram-канал ведомства. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на реке Малый Юган нашли тела пропавших аборигенов. Спасатели обнаружили мужчину 1992 года рождения и подростка 2007 года рождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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