Правительство выделило 6,5 млрд рублей на помощь в развитии туризма

Правительство России приняло решение выделить более 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма. Дополнительное финансирование позволит реализовать более десятка проектов. Такое решение озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство дополнительно выделило более 6,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма. Это поможет обеспечить своевременную реализацию десятка новых проектов», — сообщили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Михаил Мишустин добавил, что выделение субсидии позволит инвесторам ускорить работы по реализации инвестпроектов в сфере туризма и вовремя завершить строительство, реконструкцию номеров в гостиницах. Речь, в том числе, про открытие аквапарков, горнолыжных курортов, парков развлечений. «Так, чтобы у наших граждан появилось больше возможностей для отдыха в комфортных условиях, в том числе, конечно, семейного отдыха», — резюмировал глава правительства.
В пресс-службе напомнили, что программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена в 2021 году. В программе участвует свыше 200 проектов с субсидируемым кредитным портфелем около 870 млрд рублей.
В то же время, как сообщало URA.RU со ссылкой на иностранные СМИ, турецкие власти планируют отменить в отелях систему «все включено» из-за экономических проблем в будущем. Там рассматривают вариант, при котором будет осуществлен переход на систему, где туристы сами смогут выбирать только необходимые себе услуги.
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