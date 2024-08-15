Армия и оружие Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области 15 августа 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + Андрей Белоусов заявил о плане усиления защиты Белгородской области Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области, направленный на повышение эффективности управления войсками и взаимодействия с другими силовыми ведомствами. Об этом сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ со ссылкой на слова Белоусова в рамках проведенного совещания, где обсуждались дополнительные меры по защите приграничных территорий. Он также подчеркнул, что реализацию плана будет контролировать лично, с целью обеспечения безопасности населения и инфраструктуры в Белгородской области. Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане, сказал Куренков. Из особо опасных районов ведется эвакуация. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области, направленный на повышение эффективности управления войсками и взаимодействия с другими силовыми ведомствами. Об этом сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ со ссылкой на слова Белоусова в рамках проведенного совещания, где обсуждались дополнительные меры по защите приграничных территорий. Он также подчеркнул, что реализацию плана будет контролировать лично, с целью обеспечения безопасности населения и инфраструктуры в Белгородской области. Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане, сказал Куренков. Из особо опасных районов ведется эвакуация. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям