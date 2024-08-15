Генштаб подготовил план действий от нападений ВСУ в Белгородской области

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов, андрей белоусов
Андрей Белоусов заявил о плане усиления защиты Белгородской области Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области, направленный на повышение эффективности управления войсками и взаимодействия с другими силовыми ведомствами. Об этом сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ со ссылкой на слова Белоусова в рамках проведенного совещания, где обсуждались дополнительные меры по защите приграничных территорий. Он также подчеркнул, что реализацию плана будет контролировать лично, с целью обеспечения безопасности населения и инфраструктуры в Белгородской области.

Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане, сказал Куренков. Из особо опасных районов ведется эвакуация.

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Генштаб подготовил план действий по усилению защиты Белгородской области, направленный на повышение эффективности управления войсками и взаимодействия с другими силовыми ведомствами. Об этом сообщил Министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен Генеральным штабом по дополнительным мерам», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ со ссылкой на слова Белоусова в рамках проведенного совещания, где обсуждались дополнительные меры по защите приграничных территорий. Он также подчеркнул, что реализацию плана будет контролировать лично, с целью обеспечения безопасности населения и инфраструктуры в Белгородской области. Глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что обстановка в Белгородской области остается напряженной. Ранее там ввели режим ЧС из-за обстрелов ВСУ. В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, имеются погибшие и пострадавшие граждане, сказал Куренков. Из особо опасных районов ведется эвакуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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