Свердловские власти решили выкупить госпиталь у наследников миллиардера Тетюхина

Власти Свердловской области хотят выкупить 100% акций госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, который создавался под высокотехнологичные операции по эндопротезированию. Сейчас регион владеет 30% акций, но, по данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поставил подчиненным задачу договориться с наследниками именитого мецената о полном выкупе больницы.
«Губернатором поставлена задача — вступить в переговоры с наследниками. Занимался этой историей [замгубернатора, глава МУГИСО Алексей] Кузнецов. Но собственники отказываются обсуждать вопрос, так как не рассматривают больницу как свой актив. Их отец занимался ею как благотворительным проектом, поэтому у них есть моральные сомнения, насколько они вообще вправе продавать ее», — поделился погруженный в детали переговоров собеседник. Другой источник добавляет, что с наследниками на связи глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, лучше погруженный в вопрос.
Госпиталь был открыт в 2014 году меценатом Владиславом Тетюхиным, часть суммы через КРСУ в качестве займа выделили областные власти. Когда медцентр не смог исполнять обязательства по его обслуживанию, чиновники потребовали изменить форму собственности госпиталя с ООО в АО, включить в состав акционеров областное правительство и выплачивать проценты по займу. В итоге было исполнено только первое требование. Тогда родились первые конфликты, началась судебная тяжба, длившаяся вплоть до января 2024 года.
Сейчас конфликт разрешен. В собственность КРСУ отошло 30,36% акций госпиталя. «Нас это решение суда устраивает. Мы встречались с собственником остальной части акций — Тетюхиным Дмитрием Владиславовичем и договорились, что отзовем апелляционные заявления с нашей стороны и со стороны второго собственника. Проблемы, которые у нас выражались во взаимных исках, мы преодолели, и сейчас будем заниматься развитием этого актива», — комментировал глава КРСУ Андрей Мисюра в начале года. Дмитрий Тетюхин сообщение корреспондента мессенджера на момент публикации не прочитал.
Нижнетагильский центр является крупнейшим в России по протезированию суставов с использованием инновационных титановых сплавов. В конце 2023 года генеральный директор учреждения Алексей Щелкунов жаловался, что мощности загружены меньше чем наполовину, а федеральных квот не хватает. «Объем помощи, которую мы можем оказать пациентам, зависит от объема государственного задания, то есть — количества выделяемых нам квот. Да, мы можем принимать пациентов платно, и мы это делаем. Но стоимость операций даже по тарифам программы государственных гарантий крайне высока. С 2014 года мы ведем переговоры о предоставлении федеральных квот, которые позволили бы нам оперировать пациентов из других регионов. Получили поддержку Президента России. И только в 2020 г. первый раз получили госзадание от Минздрава России в объеме 1,3 тыс. операций по эндопротезированию. Но началась пандемия коронавируса», — рассказывал Щелкунов в интервью «Деловому кварталу».
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