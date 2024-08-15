Свердловские власти решили выкупить госпиталь у наследников миллиардера Тетюхина

15 августа 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Миллиардер и меценат Владислав Тетюхин (экс-совладелец «ВСМПО-Ависма) оставил после себя большое наследие Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Власти Свердловской области хотят выкупить 100% акций госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, который создавался под высокотехнологичные операции по эндопротезированию. Сейчас регион владеет 30% акций, но, по данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поставил подчиненным задачу договориться с наследниками именитого мецената о полном выкупе больницы. «Губернатором поставлена задача — вступить в переговоры с наследниками. Занимался этой историей [замгубернатора, глава МУГИСО Алексей] Кузнецов. Но собственники отказываются обсуждать вопрос, так как не рассматривают больницу как свой актив. Их отец занимался ею как благотворительным проектом, поэтому у них есть моральные сомнения, насколько они вообще вправе продавать ее», — поделился погруженный в детали переговоров собеседник. Другой источник добавляет, что с наследниками на связи глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, лучше погруженный в вопрос. Госпиталь был открыт в 2014 году меценатом Владиславом Тетюхиным, часть суммы через КРСУ в качестве займа выделили областные власти. Когда медцентр не смог исполнять обязательства по его обслуживанию, чиновники потребовали изменить форму собственности госпиталя с ООО в АО, включить в состав акционеров областное правительство и выплачивать проценты по займу. В итоге было исполнено только первое требование. Тогда родились первые конфликты, началась судебная тяжба, длившаяся вплоть до января 2024 года. Статья по теме Почему знаменитый госпиталь Тетюхина перестал работать Сейчас конфликт разрешен. В собственность КРСУ отошло 30,36% акций госпиталя. «Нас это решение суда устраивает. Мы встречались с собственником остальной части акций — Тетюхиным Дмитрием Владиславовичем и договорились, что отзовем апелляционные заявления с нашей стороны и со стороны второго собственника. Проблемы, которые у нас выражались во взаимных исках, мы преодолели, и сейчас будем заниматься развитием этого актива», — комментировал глава КРСУ Андрей Мисюра в начале года. Дмитрий Тетюхин сообщение корреспондента мессенджера на момент публикации не прочитал. Нижнетагильский центр является крупнейшим в России по протезированию суставов с использованием инновационных титановых сплавов. В конце 2023 года генеральный директор учреждения Алексей Щелкунов жаловался, что мощности загружены меньше чем наполовину, а федеральных квот не хватает. «Объем помощи, которую мы можем оказать пациентам, зависит от объема государственного задания, то есть — количества выделяемых нам квот. Да, мы можем принимать пациентов платно, и мы это делаем. Но стоимость операций даже по тарифам программы государственных гарантий крайне высока. С 2014 года мы ведем переговоры о предоставлении федеральных квот, которые позволили бы нам оперировать пациентов из других регионов. Получили поддержку Президента России. И только в 2020 г. первый раз получили госзадание от Минздрава России в объеме 1,3 тыс. операций по эндопротезированию. Но началась пандемия коронавируса», — рассказывал Щелкунов в интервью «Деловому кварталу». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Свердловской области хотят выкупить 100% акций госпиталя имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле, который создавался под высокотехнологичные операции по эндопротезированию. Сейчас регион владеет 30% акций, но, по данным URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев поставил подчиненным задачу договориться с наследниками именитого мецената о полном выкупе больницы. «Губернатором поставлена задача — вступить в переговоры с наследниками. Занимался этой историей [замгубернатора, глава МУГИСО Алексей] Кузнецов. Но собственники отказываются обсуждать вопрос, так как не рассматривают больницу как свой актив. Их отец занимался ею как благотворительным проектом, поэтому у них есть моральные сомнения, насколько они вообще вправе продавать ее», — поделился погруженный в детали переговоров собеседник. Другой источник добавляет, что с наследниками на связи глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра, лучше погруженный в вопрос. Госпиталь был открыт в 2014 году меценатом Владиславом Тетюхиным, часть суммы через КРСУ в качестве займа выделили областные власти. Когда медцентр не смог исполнять обязательства по его обслуживанию, чиновники потребовали изменить форму собственности госпиталя с ООО в АО, включить в состав акционеров областное правительство и выплачивать проценты по займу. В итоге было исполнено только первое требование. Тогда родились первые конфликты, началась судебная тяжба, длившаяся вплоть до января 2024 года. Сейчас конфликт разрешен. В собственность КРСУ отошло 30,36% акций госпиталя. «Нас это решение суда устраивает. Мы встречались с собственником остальной части акций — Тетюхиным Дмитрием Владиславовичем и договорились, что отзовем апелляционные заявления с нашей стороны и со стороны второго собственника. Проблемы, которые у нас выражались во взаимных исках, мы преодолели, и сейчас будем заниматься развитием этого актива», — комментировал глава КРСУ Андрей Мисюра в начале года. Дмитрий Тетюхин сообщение корреспондента мессенджера на момент публикации не прочитал. Нижнетагильский центр является крупнейшим в России по протезированию суставов с использованием инновационных титановых сплавов. В конце 2023 года генеральный директор учреждения Алексей Щелкунов жаловался, что мощности загружены меньше чем наполовину, а федеральных квот не хватает. «Объем помощи, которую мы можем оказать пациентам, зависит от объема государственного задания, то есть — количества выделяемых нам квот. Да, мы можем принимать пациентов платно, и мы это делаем. Но стоимость операций даже по тарифам программы государственных гарантий крайне высока. С 2014 года мы ведем переговоры о предоставлении федеральных квот, которые позволили бы нам оперировать пациентов из других регионов. Получили поддержку Президента России. И только в 2020 г. первый раз получили госзадание от Минздрава России в объеме 1,3 тыс. операций по эндопротезированию. Но началась пандемия коронавируса», — рассказывал Щелкунов в интервью «Деловому кварталу».