Магазины «Метрополис» в Кургане завесили плакатами с Шумковым

15 августа 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В магазинах сети «Метрополис» в Кургане развесили только агитацию кандидата в губернаторы Вадима Шумкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в некоторых магазинах сети «Метрополис» были размещены плакаты кандидата в губернаторы Вадима Шумкова. При этом рядом не было агитации других участников выборов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В магазинах висят только плакаты Шумкова, представляющего „Единую Россию“. Странно, что нет других кандидатов. При этом в одном магазине на расстоянии пяти метров друг от друга висят четыре плаката», — заметил читатель. Другой кандидат в губернаторы первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что раньше его партия тоже использовала эту сеть для размещения агитации. В этот раз ему отказали. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей «Метрополиса» по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов. Ранее читатели также заметили, что в автобусах Кургана висела агитация только одно кандидата. Выборы губернатора пройдут 8 сентября. В них также участвуют депутаты облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР) и Ярослав Климко («Партия пенсионеров») и депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в некоторых магазинах сети «Метрополис» были размещены плакаты кандидата в губернаторы Вадима Шумкова. При этом рядом не было агитации других участников выборов. Об этом URA.RU сообщил читатель. «В магазинах висят только плакаты Шумкова, представляющего „Единую Россию“. Странно, что нет других кандидатов. При этом в одном магазине на расстоянии пяти метров друг от друга висят четыре плаката», — заметил читатель. Другой кандидат в губернаторы первый секретарь обкома КПРФ Виктор Зырянов рассказал URA.RU, что раньше его партия тоже использовала эту сеть для размещения агитации. В этот раз ему отказали. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до представителей «Метрополиса» по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов. Ранее читатели также заметили, что в автобусах Кургана висела агитация только одно кандидата. Выборы губернатора пройдут 8 сентября. В них также участвуют депутаты облдумы Ольга Дружинина (ЛДПР) и Ярослав Климко («Партия пенсионеров») и депутат гордумы Кургана Валерий Державин («Справедливая Россия — За правду»).