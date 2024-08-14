Жители ХМАО перестали заказывать бюджетные иномарки из-за рубежа

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа упал интерес к заказу бюджетных иномарок с пробегом из-за рубежа. Из-за их высокой стоимости югорчане переключаются на внутренний подержанный рынок либо приобретают новые отечественные или китайские машины.
«Тенденция видна уже сейчас. Весь сегмент дешевых авто практически не заказывают. Те, у кого нет больших денег, покупают либо внутри российского рынка, либо новые китайские авто. Из массового сегмента бывают единичные случаи — машины по 2,6-2,8 миллионов. В остальном заказывают в среднем автомобили от 5-6 миллионов рублей. И эта граница сейчас сдвигается в сторону семи миллионов», — рассказал URA.RU продавец авто из Сургута Ринат Салахутдинов.
Из-за границы югорчане преимущественно заказывают автомобили знаковых брендов. В первую очередь, это, например, подержанные корейские, немецкие и американские авто. Отчасти, по словам эксперта, наблюдается спрос на новые китайские машины, привезенные под заказ.
Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть новые импортные автомобили классов Б и С. Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.
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