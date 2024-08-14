14 августа 2024

Жители ХМАО перестали заказывать бюджетные иномарки из-за рубежа

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще переключаются на внутренний подержанный рынок и покупают новые отечественные или китайские машины
Югорчане чаще переключаются на внутренний подержанный рынок и покупают новые отечественные или китайские машины Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа упал интерес к заказу бюджетных иномарок с пробегом из-за рубежа. Из-за их высокой стоимости югорчане переключаются на внутренний подержанный рынок либо приобретают новые отечественные или китайские машины.

«Тенденция видна уже сейчас. Весь сегмент дешевых авто практически не заказывают. Те, у кого нет больших денег, покупают либо внутри российского рынка, либо новые китайские авто. Из массового сегмента бывают единичные случаи — машины по 2,6-2,8 миллионов. В остальном заказывают в среднем автомобили от 5-6 миллионов рублей. И эта граница сейчас сдвигается в сторону семи миллионов», — рассказал URA.RU продавец авто из Сургута Ринат Салахутдинов.

Из-за границы югорчане преимущественно заказывают автомобили знаковых брендов. В первую очередь, это, например, подержанные корейские, немецкие и американские авто. Отчасти, по словам эксперта, наблюдается спрос на новые китайские машины, привезенные под заказ.

Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть новые импортные автомобили классов Б и С. Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа упал интерес к заказу бюджетных иномарок с пробегом из-за рубежа. Из-за их высокой стоимости югорчане переключаются на внутренний подержанный рынок либо приобретают новые отечественные или китайские машины. «Тенденция видна уже сейчас. Весь сегмент дешевых авто практически не заказывают. Те, у кого нет больших денег, покупают либо внутри российского рынка, либо новые китайские авто. Из массового сегмента бывают единичные случаи — машины по 2,6-2,8 миллионов. В остальном заказывают в среднем автомобили от 5-6 миллионов рублей. И эта граница сейчас сдвигается в сторону семи миллионов», — рассказал URA.RU продавец авто из Сургута Ринат Салахутдинов. Из-за границы югорчане преимущественно заказывают автомобили знаковых брендов. В первую очередь, это, например, подержанные корейские, немецкие и американские авто. Отчасти, по словам эксперта, наблюдается спрос на новые китайские машины, привезенные под заказ. Ранее URA.RU рассказывало, что из продажи в ХМАО могут исчезнуть новые импортные автомобили классов Б и С. Тенденцию связывали с ростом цен и снижением спроса на иномарки из-за возможного повышения утилизационного сбора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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