Археологи из ХМАО набирают команду для раскопок древнего поселения на нефтяном месторождении

Археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения.
«Набираем людей в археологическую экспедицию по изучению древнего поселения „Мостовое-5“ в Кондинском районе ХМАО. Памятник археологии относится к периоду неолита или бронзового века. Исследовательские работы будут проходить на территории режимного объекта — нефтяного месторождения», — сообщили корреспонденту URA.RU организаторы экспедиции — ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр».
Раскопки планируют проводить в первые два месяца лета. Исследователи будут проживать в палаточном лагере с полевой баней и электрогенератором. Организаторы обещают участникам экспедиции трехразовое питание. В команду набирают рабочих, которые будут орудовать лопатами, лаборантов на очистку и учет артефактов, чертежника и помощника повара. Работникам будут платить две тысячи рублей в день и компенсируют затраты на проезд.
Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила нефтяной компании «Конданефть» добывать полезные ископаемые на территории Кондинского месторождения. На нефтегазодобывающем объекта обнаружили памятники археологии.
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