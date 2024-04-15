Археологи из ХМАО набирают команду для раскопок древнего поселения на нефтяном месторождении

Ученые ХМАО готовят экспедицию для раскопок поселения эпохи неолита

15 апреля 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Археологи ХМАО готовятся к раскопкам поселения времен бронзового века Фото: Размик Закарян © URA.RU Археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения. «Набираем людей в археологическую экспедицию по изучению древнего поселения „Мостовое-5“ в Кондинском районе ХМАО. Памятник археологии относится к периоду неолита или бронзового века. Исследовательские работы будут проходить на территории режимного объекта — нефтяного месторождения», — сообщили корреспонденту URA.RU организаторы экспедиции — ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр». Раскопки планируют проводить в первые два месяца лета. Исследователи будут проживать в палаточном лагере с полевой баней и электрогенератором. Организаторы обещают участникам экспедиции трехразовое питание. В команду набирают рабочих, которые будут орудовать лопатами, лаборантов на очистку и учет артефактов, чертежника и помощника повара. Работникам будут платить две тысячи рублей в день и компенсируют затраты на проезд. Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила нефтяной компании «Конданефть» добывать полезные ископаемые на территории Кондинского месторождения. На нефтегазодобывающем объекта обнаружили памятники археологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения. «Набираем людей в археологическую экспедицию по изучению древнего поселения „Мостовое-5“ в Кондинском районе ХМАО. Памятник археологии относится к периоду неолита или бронзового века. Исследовательские работы будут проходить на территории режимного объекта — нефтяного месторождения», — сообщили корреспонденту URA.RU организаторы экспедиции — ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр». Раскопки планируют проводить в первые два месяца лета. Исследователи будут проживать в палаточном лагере с полевой баней и электрогенератором. Организаторы обещают участникам экспедиции трехразовое питание. В команду набирают рабочих, которые будут орудовать лопатами, лаборантов на очистку и учет артефактов, чертежника и помощника повара. Работникам будут платить две тысячи рублей в день и компенсируют затраты на проезд. Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила нефтяной компании «Конданефть» добывать полезные ископаемые на территории Кондинского месторождения. На нефтегазодобывающем объекта обнаружили памятники археологии.