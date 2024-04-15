Археологи из ХМАО набирают команду для раскопок древнего поселения на нефтяном месторождении

Ученые ХМАО готовят экспедицию для раскопок поселения эпохи неолита
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Разное. Екатеринбург, археологи, археологические раскопки, раскопки
Археологи ХМАО готовятся к раскопкам поселения времен бронзового века Фото:

Археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения.

«Набираем людей в археологическую экспедицию по изучению древнего поселения „Мостовое-5“ в Кондинском районе ХМАО. Памятник археологии относится к периоду неолита или бронзового века. Исследовательские работы будут проходить на территории режимного объекта — нефтяного месторождения», — сообщили корреспонденту URA.RU организаторы экспедиции — ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр».

Раскопки планируют проводить в первые два месяца лета. Исследователи будут проживать в палаточном лагере с полевой баней и электрогенератором. Организаторы обещают участникам экспедиции трехразовое питание. В команду набирают рабочих, которые будут орудовать лопатами, лаборантов на очистку и учет артефактов, чертежника и помощника повара. Работникам будут платить две тысячи рублей в день и компенсируют затраты на проезд.

Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила нефтяной компании «Конданефть» добывать полезные ископаемые на территории Кондинского месторождения. На нефтегазодобывающем объекта обнаружили памятники археологии.

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Археологи ХМАО набирают команду для раскопок поселения времен бронзового века в Кондинском районе ХМАО. Исследовательская экспедиция будет работать на территории нефтяного месторождения. «Набираем людей в археологическую экспедицию по изучению древнего поселения „Мостовое-5“ в Кондинском районе ХМАО. Памятник археологии относится к периоду неолита или бронзового века. Исследовательские работы будут проходить на территории режимного объекта — нефтяного месторождения», — сообщили корреспонденту URA.RU организаторы экспедиции — ООО «НИПИ ЭтноАрхео Центр». Раскопки планируют проводить в первые два месяца лета. Исследователи будут проживать в палаточном лагере с полевой баней и электрогенератором. Организаторы обещают участникам экспедиции трехразовое питание. В команду набирают рабочих, которые будут орудовать лопатами, лаборантов на очистку и учет артефактов, чертежника и помощника повара. Работникам будут платить две тысячи рублей в день и компенсируют затраты на проезд. Ранее URA.RU писало, что госкультохрана ХМАО запретила нефтяной компании «Конданефть» добывать полезные ископаемые на территории Кондинского месторождения. На нефтегазодобывающем объекта обнаружили памятники археологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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