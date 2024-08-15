Свердловские хирурги внедрили новый метод лечения рака костей

Свердловские хирурги внедрили костную аутопластику для пациентов с раком

15 августа 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Новый метод позволит избавить пациентов от боли Фото: департамент информационной политики Свердловской области Хирурги из Свердловского областного онкодиспансера (СООД) начали применять новую методику костной аутопластики, которая помогает пациентам с раком костей восстанавливать подвижность после операций по удалению опухолей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В рамках национального проекта „Здравоохранение“ хирурги первого онкологического отделения Свердловского областного онкодиспансера внедрили новую методику костной аутопластики, которая предназначена для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями костей. Эта методика включает удаление пораженной опухолью части костной ткани и ее замену собственной костной тканью пациента, что способствует более быстрому восстановлению объема движений», — сообщили в ДИПе. Новый метод операции был проведен свердловчанину, у которого обнаружили новообразование размером с куриное яйцо, вызвавшее патологический перелом пяточной кости. После удаления опухоли врачи восстановили возникший дефект, используя фрагмент крыла подвздошной кости пациента. При этом они аккуратно выделили здоровую часть кости для пересадки, сохранив внутреннюю кортикальную пластинку, что позволило обеспечить сохранение всех опорно-двигательных функций. Пациент, которому была проведена операция по новому методу, уже на третий день мог свободно передвигаться без боли и скованности движений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хирурги из Свердловского областного онкодиспансера (СООД) начали применять новую методику костной аутопластики, которая помогает пациентам с раком костей восстанавливать подвижность после операций по удалению опухолей. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «В рамках национального проекта „Здравоохранение“ хирурги первого онкологического отделения Свердловского областного онкодиспансера внедрили новую методику костной аутопластики, которая предназначена для помощи пациентам с онкологическими заболеваниями костей. Эта методика включает удаление пораженной опухолью части костной ткани и ее замену собственной костной тканью пациента, что способствует более быстрому восстановлению объема движений», — сообщили в ДИПе. Новый метод операции был проведен свердловчанину, у которого обнаружили новообразование размером с куриное яйцо, вызвавшее патологический перелом пяточной кости. После удаления опухоли врачи восстановили возникший дефект, используя фрагмент крыла подвздошной кости пациента. При этом они аккуратно выделили здоровую часть кости для пересадки, сохранив внутреннюю кортикальную пластинку, что позволило обеспечить сохранение всех опорно-двигательных функций. Пациент, которому была проведена операция по новому методу, уже на третий день мог свободно передвигаться без боли и скованности движений.