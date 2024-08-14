14 августа 2024

В Перми на Парковом власти хотят построить новый бассейн

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, спасательный круг, спасение на воде, спасение утопающего, бассейн
Для строительства бассейна ведут поиск инвестора Фото:

Власти Перми планируют построить новый бассейн в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня шла речь на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, куда мэрия краевой столицы обратилась с заявлением об установлении на участке под предполагаемую стройку зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

«Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения». Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты», — передает «Коммерсант-Пермь» слова главы департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Марии Норовой.

Сейчас власти краевой столицы ведут работы по поиску финансирования строительства объекта. Участок, на котором планируют разместить бассейн, ограничен улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной. Площадь составляет 2,4 гектара. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали предложение городских властей.

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Власти Перми планируют построить новый бассейн в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня шла речь на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, куда мэрия краевой столицы обратилась с заявлением об установлении на участке под предполагаемую стройку зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. «Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения». Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты», — передает «Коммерсант-Пермь» слова главы департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Марии Норовой. Сейчас власти краевой столицы ведут работы по поиску финансирования строительства объекта. Участок, на котором планируют разместить бассейн, ограничен улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной. Площадь составляет 2,4 гектара. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали предложение городских властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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