В Перми на Парковом власти хотят построить новый бассейн

15 августа 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Для строительства бассейна ведут поиск инвестора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Перми планируют построить новый бассейн в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня шла речь на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, куда мэрия краевой столицы обратилась с заявлением об установлении на участке под предполагаемую стройку зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. «Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения». Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты», — передает «Коммерсант-Пермь» слова главы департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Марии Норовой. Сейчас власти краевой столицы ведут работы по поиску финансирования строительства объекта. Участок, на котором планируют разместить бассейн, ограничен улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной. Площадь составляет 2,4 гектара. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали предложение городских властей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Перми планируют построить новый бассейн в микрорайоне Парковый. Об этом сегодня шла речь на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке, куда мэрия краевой столицы обратилась с заявлением об установлении на участке под предполагаемую стройку зоны спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. «Мы хотим зарезервировать территорию для размещения здесь объекта спортивного назначения». Городские власти планируют построить там бассейн. Так как площадь большая, на ней могут быть размещены какие-то дополнительные объекты», — передает «Коммерсант-Пермь» слова главы департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Марии Норовой. Сейчас власти краевой столицы ведут работы по поиску финансирования строительства объекта. Участок, на котором планируют разместить бассейн, ограничен улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной. Площадь составляет 2,4 гектара. Члены комиссии по землепользованию и застройке поддержали предложение городских властей.