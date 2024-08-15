В Челябинской области во втором квартале 2024 года продажи жилья на вторичном рынке упали, всего было зарегистрировано 17,5 тысяч фактических сделок со вторичными квартирами и домами. Это произошло на фоне высоких ипотечных ставок, сообщили 15 августа на портале о недвижимости.
«Во втором квартале 2024 года Челябинская область вошла в топ-15 регионов РФ по снижению числа сделок по продаже готовых домов и квартир. Всего было зарегистрировано 17,5 тысяч фактических сделок, что на 28% меньше, чем пять лет назад. Продажи готового жилья в регионе упали на фоне высоких ипотечных ставок», — сообщается на портале «Циан для профи».
В целом по России за год покупательская способность готового жилья снизилась на 28%, относительно многолетних фоновых значений — на 17%. Показатель числа договоров купли-продажи жилья на вторичном рынке оказался выше многолетних уровней в регионах с небольшими объемами рынка и значительной ролью домов и коттеджей. При этом увеличились продажи вторичных домов и квартир в таких регионах, как Алтай, Тыва, Чечня, Кабардино-Балкария.
Также вторичное жилье оказалось более востребовано в ряде локаций рядом со столицей. Подобный вид недвижимости в течении последних пяти лет хорошо покупали во Владимирской, Тверской и Костромской областях. Также вторичка на данный момент хорошо продается в субъектах Федерации с растущими доходами населения, занятого в военно-промышленном комплексе и относительно небольшим рынком новостроек. К таким субъектам РФ относятся Свердловская, Пензенская и Брянская области.
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