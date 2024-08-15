Mash: муж Блиновской задолжал 750 тысяч рублей микрокредитной организации

Фирма мужа блогера Елены Блиновской Алексей задолжала 750 тысяч рублей микр кредитной организации. Об этом сообщил Mash.
«Микрокредитная организация хочет отсудить у Алексея Блиновского 750 тысяч рублей», — пишет Mash. По данной информации, его ООО «Праймфуд», которая занимается готовой едой, «проштрафилась». По данным Mash, кредитная организация ООО МКК «Папа финанс» заплатила за отгруженный товар и дала фирме Блиновского отсрочку.
Алексей Блиновский не отдает 7,6 млн банкам и объявлен в розыск из-за уголовных дел о неуплате налогов. На данный момент, он скрывается от следствия и находится на боевом задании в зоне СВО под Красногоровкой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.