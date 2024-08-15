Общество Mash: муж Блиновской задолжал 750 тысяч рублей микрокредитной организации 15 августа 2024 в 19:17 Размер текста - 17 + ООО «Праймфуд», которая занимается готовой едой, проштрафилась Фото: Илья Московец © URA.RU Фирма мужа блогера Елены Блиновской Алексей задолжала 750 тысяч рублей микр кредитной организации. Об этом сообщил Mash. «Микрокредитная организация хочет отсудить у Алексея Блиновского 750 тысяч рублей», — пишет Mash. По данной информации, его ООО «Праймфуд», которая занимается готовой едой, «проштрафилась». По данным Mash, кредитная организация ООО МКК «Папа финанс» заплатила за отгруженный товар и дала фирме Блиновского отсрочку. Алексей Блиновский не отдает 7,6 млн банкам и объявлен в розыск из-за уголовных дел о неуплате налогов. На данный момент, он скрывается от следствия и находится на боевом задании в зоне СВО под Красногоровкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Фирма мужа блогера Елены Блиновской Алексей задолжала 750 тысяч рублей микр кредитной организации. Об этом сообщил Mash. «Микрокредитная организация хочет отсудить у Алексея Блиновского 750 тысяч рублей», — пишет Mash. По данной информации, его ООО «Праймфуд», которая занимается готовой едой, «проштрафилась». По данным Mash, кредитная организация ООО МКК «Папа финанс» заплатила за отгруженный товар и дала фирме Блиновского отсрочку. Алексей Блиновский не отдает 7,6 млн банкам и объявлен в розыск из-за уголовных дел о неуплате налогов. На данный момент, он скрывается от следствия и находится на боевом задании в зоне СВО под Красногоровкой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям