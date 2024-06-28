Мужа Блиновской объявили в розыск. Скрин

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Основанием для розыска Алексея Блиновского стала уголовного кодекса об уклонении от налогов
Основанием для розыска Алексея Блиновского стала уголовного кодекса об уклонении от налогов Фото:

Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. По его информации, основанием для розыска стала уголовного кодекса об уклонении от налогов.

Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой.  Кроме того, отмечается, что находясь на территории СВО, он уклонялся от участия в боевых действиях и исполнения своих служебных задач.

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Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД. «Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. По его информации, основанием для розыска стала уголовного кодекса об уклонении от налогов. Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой.  Кроме того, отмечается, что находясь на территории СВО, он уклонялся от участия в боевых действиях и исполнения своих служебных задач.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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