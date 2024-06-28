Основанием для розыска Алексея Блиновского стала уголовного кодекса об уклонении от налогов
Мужа блогера и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. По его информации, основанием для розыска стала уголовного кодекса об уклонении от налогов.
Ранее сообщалось, что Алексей Блиновский числится в штурмовом подразделении пятой ОМСБр. Он принимает участие в боях под Красногоровкой. Кроме того, отмечается, что находясь на территории СВО, он уклонялся от участия в боевых действиях и исполнения своих служебных задач.
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