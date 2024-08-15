В Челябинске зафиксирован рекордный разрыв цен между новым и вторичным жильем

В Челябинске разница в цене между новостройками и вторичкой составила 34%. Мегаполис оказался на четвертом месте среди городов РФ по разрыву стоимости жилья в новом и старом фонде, сообщается на портале о недвижимости.
«В Челябинске цены на первичном рынке на 34% выше, чем на вторичном. При этом максимальная разница между сегментами рынка — в Сочи и Новокузнецке. Там „квадрат“ в новостройках на 41% дороже, чем на вторичном рынке», — сообщается на портале РБК со ссылкой на исследование ЦИАН.
Как отмечается в исследовании, в группу городов России с наибольшей диспропорцией попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на одного жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами в новостройках. Так, в Челябинске за год в два раза выросло число квартир в новостройках. При этом стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 122 тысяч рублей за квадрат. В среднем квартиры стали продаваться по 8,5 миллионов рублей за объект.
Что касается вторичного рынка недвижимости, в прошлом месяце стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 0,7% до 97 тысяч 965 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем стоимость квартиры на вторичном рынке в настоящий момент составляет 5 миллионов 60 тысяч рублей.
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