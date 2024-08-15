В Астраханской области увеличили выплаты военным на СВО до 1,4 млн рублей

15 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

С учетом выделенных федеральных средств, сумма достигнет 1,4 миллиона рублей, Игорь Бабушкин Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Астраханской области увеличили до одного млн рублей региональную выплату заключившим контракт на службу в ВС РФ военным. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцсетях. Еще 400 тысяч положено на федеральном уровне. «По моему поручению увеличиваем до 1 000 000 рублей региональную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с сегодняшнего дня», — написал Бабушкин в своем официальном telegram-канале . Он подчеркнул, что с учетом федеральных выплат, общая сумма составит 1,4 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Министерством обороны, с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Региональным властям рекомендовано выплачивать контрактникам не менее 400 тысяч рублей, что будет финансироваться из бюджетов субъектов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Астраханской области увеличили до одного млн рублей региональную выплату заключившим контракт на службу в ВС РФ военным. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцсетях. Еще 400 тысяч положено на федеральном уровне. «По моему поручению увеличиваем до 1 000 000 рублей региональную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с сегодняшнего дня», — написал Бабушкин в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что с учетом федеральных выплат, общая сумма составит 1,4 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Министерством обороны, с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Региональным властям рекомендовано выплачивать контрактникам не менее 400 тысяч рублей, что будет финансироваться из бюджетов субъектов РФ.