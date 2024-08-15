В Астраханской области увеличили выплаты военным на СВО до 1,4 млн рублей

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С учетом выделенных федеральных средств, сумма достигнет 1,4 миллиона рублей, Игорь Бабушкин Фото:

В Астраханской области увеличили до одного млн рублей региональную выплату заключившим контракт на службу в ВС РФ военным. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцсетях. Еще 400 тысяч положено на федеральном уровне.

«По моему поручению увеличиваем до 1 000 000 рублей региональную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с сегодняшнего дня», — написал Бабушкин в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что с учетом федеральных выплат, общая сумма составит 1,4 миллиона рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Министерством обороны, с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Региональным властям рекомендовано выплачивать контрактникам не менее 400 тысяч рублей, что будет финансироваться из бюджетов субъектов РФ.

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В Астраханской области увеличили до одного млн рублей региональную выплату заключившим контракт на службу в ВС РФ военным. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своих соцсетях. Еще 400 тысяч положено на федеральном уровне. «По моему поручению увеличиваем до 1 000 000 рублей региональную выплату гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в ВС РФ с сегодняшнего дня», — написал Бабушкин в своем официальном telegram-канале. Он подчеркнул, что с учетом федеральных выплат, общая сумма составит 1,4 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об удвоении единовременной выплаты участникам СВО, заключившим контракт с Министерством обороны, с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Региональным властям рекомендовано выплачивать контрактникам не менее 400 тысяч рублей, что будет финансироваться из бюджетов субъектов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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