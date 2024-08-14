14 августа 2024

Пермская общественница: в криминальном мире уши отрезали в доказательство смерти

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Зайковское кладбище. Курган , родительский день, могила, крест, зайковское кладбище
Тело с отрезанными ушами было найдено в чужой могиле (архивное фото) Фото:

В криминальном мире уши и другие части тела раньше могли отрезать в качестве доказательства смерти по заказу. Об этом рассказала руководитель общественной организации «Выбор» и знаток криминальной субкультуры, пермячка Анна Каргапольцева. Таким образом она прокомментировала изданию 59.RU жестокое убийство мужчины, тело которого нашли в Перми в чужой могиле. У трупа при этом были отсечены уши.

«Уши и пальцы раньше могли отрезать в качестве доказательства смерти по заказу. Хотя сейчас есть телефоны и можно сделать фото и видео. Были также традиции, когда жертвам кровной мести отрезали уши. Таким образом „кровников“ обрекают на позор в загробной жизни», — рассказала общественница 59.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище было найдено тело 29-летнего жителя Кунгура. Он был зарыт в чужой могиле и накрыт металлическим надгробием, при этом у трупа были отрезаны уши.

По версии следствия, убийцей оказался лучший друг погибшего, которого вместе с двумя подельниками задержали еще 15 марта. Сначала все трое молчали, а позже стали валить вину друг на друга. Лишь 13 июня один из них написал явку с повинной, после чего оперативники установили местонахождение могилы убитого.

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В криминальном мире уши и другие части тела раньше могли отрезать в качестве доказательства смерти по заказу. Об этом рассказала руководитель общественной организации «Выбор» и знаток криминальной субкультуры, пермячка Анна Каргапольцева. Таким образом она прокомментировала изданию 59.RU жестокое убийство мужчины, тело которого нашли в Перми в чужой могиле. У трупа при этом были отсечены уши. «Уши и пальцы раньше могли отрезать в качестве доказательства смерти по заказу. Хотя сейчас есть телефоны и можно сделать фото и видео. Были также традиции, когда жертвам кровной мести отрезали уши. Таким образом „кровников“ обрекают на позор в загробной жизни», — рассказала общественница 59.RU. Ранее URA.RU сообщало, что 6 июня в Перми на Верхне-Курьинском кладбище было найдено тело 29-летнего жителя Кунгура. Он был зарыт в чужой могиле и накрыт металлическим надгробием, при этом у трупа были отрезаны уши. По версии следствия, убийцей оказался лучший друг погибшего, которого вместе с двумя подельниками задержали еще 15 марта. Сначала все трое молчали, а позже стали валить вину друг на друга. Лишь 13 июня один из них написал явку с повинной, после чего оперативники установили местонахождение могилы убитого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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