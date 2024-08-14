Дептранс ЯНАО сообщил на каких дорогах действует реверсивное движение

В ЯНАО действуют 24 участка с реверсивным движением, которые регулируются светофорами. Информацию об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.
Участок Граница ЯНАО — Губкинский: тринадцать участков с реверсивным движением. Установлено 11 светофоров:
- км 264 — км 265 — 3 светофора;
- км 269 — км 269 — 2 светофора;
- км 285 — км 285 — 2 светофора;
- км 310 — км 312 — 2 светофора;
- км 314 — км 316 — 2 светофора.
Объезд Губкинский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора:
- км 481 — 2 светофора.
Ноябрьск — Вынгапуровский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора:
- км 79 — км 81 — 2 светофора.
Пангоды — Правохеттинский: два участка с реверсивным движением. Установлено 4 светофора:
- км 869 — 872 км — 2 светофора;
- км 876 — 877 км — 2 светофора.
Надым — Салехард: три участка с реверсивным движением. Установлено 10 светофоров:
- км 1106 — км 1121 — 2 светофора;
- км 1028 — км 1030 — 2 светофора;
- км 1050 — км 1055 — 2 светофора;
- км 1230 — км 1236 — 4 светофора.
Лабытнанги — Харп: четыре участка с реверсивным движением. Установлено 6 светофоров:
- км 16 — км 17 — 2 светофора;
- км 23 — км 24 — 2 светофора;
- км 28 — км 29 — 2 светофора.
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