14 августа 2024

Дептранс ЯНАО сообщил на каких дорогах действует реверсивное движение

В ЯНАО действует 24 дорожных участка с реверсивным движением
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В округе 24 участка с реверсивным движением (архивное фото)
В округе 24 участка с реверсивным движением (архивное фото) Фото:

В ЯНАО действуют 24 участка с реверсивным движением, которые регулируются светофорами. Информацию об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа. 

Участок Граница ЯНАО — Губкинский: тринадцать участков с реверсивным движением. Установлено 11 светофоров:

  • км 264 — км 265 — 3 светофора;
  • км 269 — км 269 — 2 светофора;
  • км 285 — км 285 — 2 светофора;
  • км 310 — км 312 — 2 светофора;
  • км 314 — км 316 — 2 светофора.

Объезд Губкинский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора:

  • км 481 — 2 светофора.

Ноябрьск — Вынгапуровский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора:

  • км 79 — км 81 — 2 светофора.

Пангоды — Правохеттинский: два участка с реверсивным движением. Установлено 4 светофора:

  • км 869 — 872 км — 2 светофора;
  • км 876 — 877 км — 2 светофора.

Надым — Салехард: три участка с реверсивным движением. Установлено 10 светофоров:

  • км 1106 — км 1121 — 2 светофора;
  • км 1028 — км 1030 — 2 светофора;
  • км 1050 — км 1055 — 2 светофора;
  • км 1230 — км 1236 — 4 светофора.

Лабытнанги — Харп: четыре участка с реверсивным движением. Установлено 6 светофоров:

  • км 16 — км 17 — 2 светофора;
  • км 23 — км 24 — 2 светофора;
  • км 28 — км 29 — 2 светофора.

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В ЯНАО действуют 24 участка с реверсивным движением, которые регулируются светофорами. Информацию об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства округа.  Участок Граница ЯНАО — Губкинский: тринадцать участков с реверсивным движением. Установлено 11 светофоров: Объезд Губкинский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора: Ноябрьск — Вынгапуровский: один участок с реверсивным движением. Установлено 2 светофора: Пангоды — Правохеттинский: два участка с реверсивным движением. Установлено 4 светофора: Надым — Салехард: три участка с реверсивным движением. Установлено 10 светофоров: Лабытнанги — Харп: четыре участка с реверсивным движением. Установлено 6 светофоров:
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© Служба новостей «URA.RU»
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