15 августа 2024

Лазанья и оладьи: что готовят политэлиты ХМАО из кабачков

Мэр Маненков и спикер думы Нижневартовска поделились идеями блюд из кабачков
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабачки в ХМАО растут даже в районах Арктической зоны
Кабачки в ХМАО растут даже в районах Арктической зоны Фото:

Политэлиты ХМАО поделились идеями блюд из кабачков. Главный блогер-кулинар Югры, мэр Белоярского района Сергей Маненков, рассказал URA.RU, что предпочитает приготовить из них кабачковую лазанью или испечь из них оладьи с сыром и зеленью.

«Готовлю лазанью или пеку оладьи. Добавляю минимум муки, они практически диетические получаются», — поделился Маненков в беседе с журналистом агентства.

Для приготовления лазаньи в классический рецепт вместо теста глава района кладет порезанные тонкими слайсами кабачки или цуккини. «Бомба получается», — заметил глава района. Кабачки мэр выращивает на своем огороде в арктической зоне. Говорит, что урожай год на год не приходится, и этим летом в Белоярском он средний.

Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов, который недавно завел огородный блог, поделился с URA.RU рецептом приготовления кабачков на мангале. «Хорошо помыть молодой кабачок (можно не чистить от шкурки). Нарезать кружочками толщиной в сантиметр. Посолить, добавить майонез, мариновать 5-10 минут. Для аромата нужно добавить тертый чеснок. Выложить на решетку, запекать на углях примерно по пять минут с каждой стороны», — рассказал политик.

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Политэлиты ХМАО поделились идеями блюд из кабачков. Главный блогер-кулинар Югры, мэр Белоярского района Сергей Маненков, рассказал URA.RU, что предпочитает приготовить из них кабачковую лазанью или испечь из них оладьи с сыром и зеленью. «Готовлю лазанью или пеку оладьи. Добавляю минимум муки, они практически диетические получаются», — поделился Маненков в беседе с журналистом агентства. Для приготовления лазаньи в классический рецепт вместо теста глава района кладет порезанные тонкими слайсами кабачки или цуккини. «Бомба получается», — заметил глава района. Кабачки мэр выращивает на своем огороде в арктической зоне. Говорит, что урожай год на год не приходится, и этим летом в Белоярском он средний. Спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов, который недавно завел огородный блог, поделился с URA.RU рецептом приготовления кабачков на мангале. «Хорошо помыть молодой кабачок (можно не чистить от шкурки). Нарезать кружочками толщиной в сантиметр. Посолить, добавить майонез, мариновать 5-10 минут. Для аромата нужно добавить тертый чеснок. Выложить на решетку, запекать на углях примерно по пять минут с каждой стороны», — рассказал политик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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