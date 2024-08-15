Проверка МУП, троллинг кандидатов и задержанный «динозавр»: главное в Кургане 15 августа

В Кургане по поручению губернатора проверят финансы в МУП

15 августа 2024 в 21:12 Размер текста - 17 +

В мэрии Кургана проверят, как МУП «Прометей» потратил деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В микрорайоне Заозерный начали строить дорогу вдоль озера, которая поведет к самой большой школе Кургана. Губернатор Шумков поручил мэрии проверить, как МУП «Прометей» потратил деньги, выделенные на ремонты старых домов. Курганцы собирают помощь жителям Курска. А в Шадринске будут повторно судить чиновницу, осужденную за коррупцию. Главные новости за 15 августе — в подборке URA.RU. Губернатор требует проверки МУП «Прометей» Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал мэрию и силовые структуры проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Жалобы граждан на невыполненные ремонты домов стали причиной для внимания к деятельности компании. «Необходимо разобраться, куда были потрачены бюджетные средства», — подчеркнул Шумков в своем обращении. В 2023 и 2024 годах МУП «Прометей» получил из областного бюджета 15 и 50 миллионов рублей соответственно на старый жилищный фонд, который требовалось привести в порядок. Апелляция по делу бывшей замглавы Шадринска Коррупционное дело Тугановой пересмотрят. В Курганском областном суде состоится новое апелляционное рассмотрение дела бывшей заместителя главы Шадринска Татьяны Тугановой. Предыдущий приговор был отменен кассационной инстанцией из-за нарушений уголовно-процессуального закона. Бывшую замглавы судили по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочий. Суд первой инстанции приговорил женщину за нарушения при реконструкции очистных сооружений к 8,5 года лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Апелляция решение отменила — Туганова была оправдана по делу о злоупотреблении. По делу о взятках Туганова получила штраф 2 млн рублей. Пропавший пенсионер найден живым В Шумихинском округе радовались счастливому исходу поисков пропавшего 90-летнего грибника. Пенсионера 1934 года рождения нашли почти в 10 км от села, в котором он проживает. Дедушка пропал 12 августа и только 15 августа вышел к деревне Михайловка. Глава округа Оксана Двизова сообщила, что пенсионер возвращен домой и его здоровье в норме. Кандидат в губернаторы троллит оппонента Дебаты кандидатов на пост губернатора Курганской области 15 августа повеселили курганцев. Ярослав Климко предложил создать «рай для пенсионеров». На это другой кандидат Виктор Зырянов отметил, что в СССР был райком и другие организации с корнем «рай». «В советское время были райком, райисполком, районо, район — от слова „рай“, о котором сейчас много говорилось. А сейчас что: администрация, округ — круг нерешенных проблем», — сказал он. В дебатах также приняла участие Ольга Дружинина, а вот действующий глава области Вадим Шумков не пришел. Выборы состоятся 8 сентября. Агитатора и «динозавра» задержали полицейские Полицейские задержали в центре Кургана двух агитаторов «Партии пенсионеров» из-за того, что волонтеров заподозрили в нарушении закона о митингах. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с властями. Один из агитаторов был в костюме динозавра. Существует запрет скрывать лицо при проведении агитации и правила проведения одиночного пикета. Новый кандидат на должность военкома Кургана Алексей Корюков может стать военкомом. По информации источников URA.RU, Алексей Корюков, имеющий опыт работы в военкомате и ФСИН, может занять должность военкома города Кургана. В настоящее время находится на испытательном сроке. За его плечами служба в Таджикистане в 201 дивизии. Также ранее он отвечал за пожарную безопасность в колонии ИК-6, до этого служил в военкомате. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Заозерный начали строить дорогу вдоль озера, которая поведет к самой большой школе Кургана. Губернатор Шумков поручил мэрии проверить, как МУП «Прометей» потратил деньги, выделенные на ремонты старых домов. Курганцы собирают помощь жителям Курска. А в Шадринске будут повторно судить чиновницу, осужденную за коррупцию. Главные новости за 15 августе — в подборке URA.RU. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал мэрию и силовые структуры проверить управляющую компанию МУП «Прометей». Жалобы граждан на невыполненные ремонты домов стали причиной для внимания к деятельности компании. «Необходимо разобраться, куда были потрачены бюджетные средства», — подчеркнул Шумков в своем обращении. В 2023 и 2024 годах МУП «Прометей» получил из областного бюджета 15 и 50 миллионов рублей соответственно на старый жилищный фонд, который требовалось привести в порядок. Коррупционное дело Тугановой пересмотрят. В Курганском областном суде состоится новое апелляционное рассмотрение дела бывшей заместителя главы Шадринска Татьяны Тугановой. Предыдущий приговор был отменен кассационной инстанцией из-за нарушений уголовно-процессуального закона. Бывшую замглавы судили по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочий. Суд первой инстанции приговорил женщину за нарушения при реконструкции очистных сооружений к 8,5 года лишения свободы и штрафу в размере 4 млн рублей. Апелляция решение отменила — Туганова была оправдана по делу о злоупотреблении. По делу о взятках Туганова получила штраф 2 млн рублей. В Шумихинском округе радовались счастливому исходу поисков пропавшего 90-летнего грибника. Пенсионера 1934 года рождения нашли почти в 10 км от села, в котором он проживает. Дедушка пропал 12 августа и только 15 августа вышел к деревне Михайловка. Глава округа Оксана Двизова сообщила, что пенсионер возвращен домой и его здоровье в норме. Дебаты кандидатов на пост губернатора Курганской области 15 августа повеселили курганцев. Ярослав Климко предложил создать «рай для пенсионеров». На это другой кандидат Виктор Зырянов отметил, что в СССР был райком и другие организации с корнем «рай». «В советское время были райком, райисполком, районо, район — от слова „рай“, о котором сейчас много говорилось. А сейчас что: администрация, округ — круг нерешенных проблем», — сказал он. В дебатах также приняла участие Ольга Дружинина, а вот действующий глава области Вадим Шумков не пришел. Выборы состоятся 8 сентября. Полицейские задержали в центре Кургана двух агитаторов «Партии пенсионеров» из-за того, что волонтеров заподозрили в нарушении закона о митингах. Об этом URA.RU рассказал источник, связанный с властями. Один из агитаторов был в костюме динозавра. Существует запрет скрывать лицо при проведении агитации и правила проведения одиночного пикета. Алексей Корюков может стать военкомом. По информации источников URA.RU, Алексей Корюков, имеющий опыт работы в военкомате и ФСИН, может занять должность военкома города Кургана. В настоящее время находится на испытательном сроке. За его плечами служба в Таджикистане в 201 дивизии. Также ранее он отвечал за пожарную безопасность в колонии ИК-6, до этого служил в военкомате.