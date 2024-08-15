В Кургане нашли кандидата на должность военного комиссара города. Инсайд

Военкомат Кургана взял на испытательный срок претендента на должность комиссара
© Служба новостей «URA.RU»
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Вишникин Алексей, участник СВО. Курган, фуражка, армия, служба по контракту, военная одежда
В Кургане нашли кандидата на должность военкома Фото:

В военкомат города Кургана нашли кандидата на должность военкома. Им с большой долей вероятности станет Алексей Корюков, ранее работавший в системе ФСИН. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Военкомом города согласился стать Алексей Корюков, прежде работавший в одной из курганских колоний», — рассказали источники. Он может стать третьим военкомом Кургана за последние два года.

Корюков в настоящее время находится на испытательном сроке. За его плечами служба на погранзаставе в Таджикистане. Также ранее он отвечал за пожарную безопасность в колонии ИК-6.

В военкомате Кургана корреспонденту сообщили, что врио комиссара является сотрудник Светлана Клевцова. Предоставить подробную информацию о Корюкове отказались, поскольку назначения его на должность еще не произошло.

Прежний военком Сергей Дюрягин уволился в июне, проработав в должности с ноября 2022 года. Он сменил место жительства и уехал на ПМЖ в Екатеринбург. По данным источников, причиной ухода Дюрягина стала выросшая нагрузка при небольшой зарплате.

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В военкомат города Кургана нашли кандидата на должность военкома. Им с большой долей вероятности станет Алексей Корюков, ранее работавший в системе ФСИН. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «Военкомом города согласился стать Алексей Корюков, прежде работавший в одной из курганских колоний», — рассказали источники. Он может стать третьим военкомом Кургана за последние два года. Корюков в настоящее время находится на испытательном сроке. За его плечами служба на погранзаставе в Таджикистане. Также ранее он отвечал за пожарную безопасность в колонии ИК-6. В военкомате Кургана корреспонденту сообщили, что врио комиссара является сотрудник Светлана Клевцова. Предоставить подробную информацию о Корюкове отказались, поскольку назначения его на должность еще не произошло. Прежний военком Сергей Дюрягин уволился в июне, проработав в должности с ноября 2022 года. Он сменил место жительства и уехал на ПМЖ в Екатеринбург. По данным источников, причиной ухода Дюрягина стала выросшая нагрузка при небольшой зарплате.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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