Военкомат Кургана взял на испытательный срок претендента на должность комиссара

В Кургане нашли кандидата на должность военкома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В военкомат города Кургана нашли кандидата на должность военкома. Им с большой долей вероятности станет Алексей Корюков, ранее работавший в системе ФСИН. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«Военкомом города согласился стать Алексей Корюков, прежде работавший в одной из курганских колоний», — рассказали источники. Он может стать третьим военкомом Кургана за последние два года.

Корюков в настоящее время находится на испытательном сроке. За его плечами служба на погранзаставе в Таджикистане. Также ранее он отвечал за пожарную безопасность в колонии ИК-6.

В военкомате Кургана корреспонденту сообщили, что врио комиссара является сотрудник Светлана Клевцова. Предоставить подробную информацию о Корюкове отказались, поскольку назначения его на должность еще не произошло.

Прежний военком Сергей Дюрягин уволился в июне, проработав в должности с ноября 2022 года. Он сменил место жительства и уехал на ПМЖ в Екатеринбург. По данным источников, причиной ухода Дюрягина стала выросшая нагрузка при небольшой зарплате.