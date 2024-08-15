Курганские власти отчитались о завершении индексации выплат для пострадавших в паводок

В Курганской области порядка 23 тысяч пострадавших от паводка получили проиндексированные выплаты. Целевая программа поддержки на данный момент завершена, передает пресс-служба правительства региона.
«В Курганской области 15 тысяч жителей получили дополнительно к перечисленным ранее 10 000 рублей единовременной денежной выплаты еще по 5 000. А порядка 8 000 пострадавших от ЧС получили еще по 25 000 и 50 000 рублей за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Ранее им выплатили по 50 000 и 100 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
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В Курганской области порядка 23 тысяч пострадавших от паводка получили проиндексированные выплаты. Целевая программа поддержки на данный момент завершена, передает пресс-служба правительства региона. «В Курганской области 15 тысяч жителей получили дополнительно к перечисленным ранее 10 000 рублей единовременной денежной выплаты еще по 5 000. А порядка 8 000 пострадавших от ЧС получили еще по 25 000 и 50 000 рублей за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Ранее им выплатили по 50 000 и 100 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее регион столкнулась с рекордным паводком, на территории был объявлен режим ЧС. Власти начали перечислять дополнительные средства пострадавшим 31 июля. Всего на индексацию потратили более 321 млн рублей.