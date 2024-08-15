Курганские власти отчитались о завершении индексации выплат для пострадавших в паводок

В Курганской области 23 000 пострадавших от паводка получили индексацию выплат

15 августа 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства пострадавшие от ЧС стали получать с конца июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области порядка 23 тысяч пострадавших от паводка получили проиндексированные выплаты. Целевая программа поддержки на данный момент завершена, передает пресс-служба правительства региона. «В Курганской области 15 тысяч жителей получили дополнительно к перечисленным ранее 10 000 рублей единовременной денежной выплаты еще по 5 000. А порядка 8 000 пострадавших от ЧС получили еще по 25 000 и 50 000 рублей за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Ранее им выплатили по 50 000 и 100 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее регион столкнулась с рекордным паводком, на территории был объявлен режим ЧС. Власти начали перечислять дополнительные средства пострадавшим 31 июля. Всего на индексацию потратили более 321 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области порядка 23 тысяч пострадавших от паводка получили проиндексированные выплаты. Целевая программа поддержки на данный момент завершена, передает пресс-служба правительства региона. «В Курганской области 15 тысяч жителей получили дополнительно к перечисленным ранее 10 000 рублей единовременной денежной выплаты еще по 5 000. А порядка 8 000 пострадавших от ЧС получили еще по 25 000 и 50 000 рублей за частичную и полную утрату имущества первой необходимости. Ранее им выплатили по 50 000 и 100 000 рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее регион столкнулась с рекордным паводком, на территории был объявлен режим ЧС. Власти начали перечислять дополнительные средства пострадавшим 31 июля. Всего на индексацию потратили более 321 млн рублей.