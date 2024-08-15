Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ в Курской области подбил два танка и пять ББМ
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов уточнил, что в ходе операции были уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин (ББМ) Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о результатах операции в Курской области. По его словам, 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ.

«Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Также было нейтрализовано множество украинских военнослужащих.

ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российская армия удерживает контроль над территорией. Украинские бойцы начали снимать резервы с зоны СВО для усиления своих позиций в Курской области.

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Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о результатах операции в Курской области. По его словам, 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ. «Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Также было нейтрализовано множество украинских военнослужащих. ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российская армия удерживает контроль над территорией. Украинские бойцы начали снимать резервы с зоны СВО для усиления своих позиций в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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