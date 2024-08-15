Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ в Курской области

Алаудинов: спецназ в Курской области подбил два танка и пять ББМ

15 августа 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов уточнил, что в ходе операции были уничтожены два танка, пять боевых бронированных машин (ББМ) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о результатах операции в Курской области. По его словам, 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ. «Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Также было нейтрализовано множество украинских военнослужащих. ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российская армия удерживает контроль над территорией. Украинские бойцы начали снимать резервы с зоны СВО для усиления своих позиций в Курской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о результатах операции в Курской области. По его словам, 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ. «Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Также было нейтрализовано множество украинских военнослужащих. ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российская армия удерживает контроль над территорией. Украинские бойцы начали снимать резервы с зоны СВО для усиления своих позиций в Курской области.