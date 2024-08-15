Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о результатах операции в Курской области. По его словам, 15 августа было нанесено значительное поражение технике и личному составу ВСУ.
«Хочу сказать, что в общей сложности за сегодня нашими подразделениями совместно с бойцами второй бригады спецназа подбиты уже два танка, пять ББМ, значит, два БТР, два пикапа, еще подбит дрон саперный, очень много противника уничтожено. И работа продолжается по настоящее время», — сказал Алаудинов на видео, которое опубликовано в его telegram-канале. Также было нейтрализовано множество украинских военнослужащих.
ВСУ не сумев захватить Курскую область, вынуждены были сменить тактику. Российская армия удерживает контроль над территорией. Украинские бойцы начали снимать резервы с зоны СВО для усиления своих позиций в Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.