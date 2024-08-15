15 августа 2024

Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Командир «Ахмата» Аладуинов обвинил канал «Операция Z» в работе на ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, обвинил некоторых военных корреспондентов в сотрудничестве с ВСУ, среди них канал «Операция Z». Об этом сообщает издание Baza в своем telegram-канале.

«Среди военных корреспондентов есть честные работники, а есть и те, кто помогает ВСУ», — выразил недовольство Алаудинов в своем видеообращении, упомянув также недавние события в Судже Курской области. Генерал, комментируя видео с «натовскими журналистами», заявил, что telegram-канал «Операция Z» работает на ВСУ.

Алаудинов подчеркнул, что его приоритет — выполнение задач и обеспечение порядка в рядах своих войск, а не объяснения перед корреспондентами. Он также сообщил о помощи в эвакуации 73 человек из Суджи и призвал избегать подписки на сомнительные информационные каналы.

Как пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Алаудинов имел в виду канал психвойск ВСУ «Операция Z». «Также он (Алаудинов — прим. URA.RU) ответил подделывающемуся под нас каналу психвойск ВСУ „Операция Z“ (с 480 тыс. подписчиков — мы его много раз разоблачали), обвинившему генерала в том, что он якобы обманывал, когда Суджа была под ВСУ», — пишут военкоры.

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Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, обвинил некоторых военных корреспондентов в сотрудничестве с ВСУ, среди них канал «Операция Z». Об этом сообщает издание Baza в своем telegram-канале. «Среди военных корреспондентов есть честные работники, а есть и те, кто помогает ВСУ», — выразил недовольство Алаудинов в своем видеообращении, упомянув также недавние события в Судже Курской области. Генерал, комментируя видео с «натовскими журналистами», заявил, что telegram-канал «Операция Z» работает на ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что его приоритет — выполнение задач и обеспечение порядка в рядах своих войск, а не объяснения перед корреспондентами. Он также сообщил о помощи в эвакуации 73 человек из Суджи и призвал избегать подписки на сомнительные информационные каналы. Как пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Алаудинов имел в виду канал психвойск ВСУ «Операция Z». «Также он (Алаудинов — прим. URA.RU) ответил подделывающемуся под нас каналу психвойск ВСУ „Операция Z“ (с 480 тыс. подписчиков — мы его много раз разоблачали), обвинившему генерала в том, что он якобы обманывал, когда Суджа была под ВСУ», — пишут военкоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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