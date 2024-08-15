Алаудинов обвинил часть военкоров в работе на ВСУ

16 августа 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Командир «Ахмата» Аладуинов обвинил канал «Операция Z» в работе на ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, обвинил некоторых военных корреспондентов в сотрудничестве с ВСУ, среди них канал «Операция Z». Об этом сообщает издание Baza в своем telegram-канале. «Среди военных корреспондентов есть честные работники, а есть и те, кто помогает ВСУ», — выразил недовольство Алаудинов в своем видеообращении, упомянув также недавние события в Судже Курской области. Генерал, комментируя видео с «натовскими журналистами», заявил, что telegram-канал «Операция Z» работает на ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что его приоритет — выполнение задач и обеспечение порядка в рядах своих войск, а не объяснения перед корреспондентами. Он также сообщил о помощи в эвакуации 73 человек из Суджи и призвал избегать подписки на сомнительные информационные каналы. Как пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Алаудинов имел в виду канал психвойск ВСУ «Операция Z». «Также он (Алаудинов — прим. URA.RU) ответил подделывающемуся под нас каналу психвойск ВСУ „Операция Z“ (с 480 тыс. подписчиков — мы его много раз разоблачали), обвинившему генерала в том, что он якобы обманывал, когда Суджа была под ВСУ», — пишут военкоры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, обвинил некоторых военных корреспондентов в сотрудничестве с ВСУ, среди них канал «Операция Z». Об этом сообщает издание Baza в своем telegram-канале. «Среди военных корреспондентов есть честные работники, а есть и те, кто помогает ВСУ», — выразил недовольство Алаудинов в своем видеообращении, упомянув также недавние события в Судже Курской области. Генерал, комментируя видео с «натовскими журналистами», заявил, что telegram-канал «Операция Z» работает на ВСУ. Алаудинов подчеркнул, что его приоритет — выполнение задач и обеспечение порядка в рядах своих войск, а не объяснения перед корреспондентами. Он также сообщил о помощи в эвакуации 73 человек из Суджи и призвал избегать подписки на сомнительные информационные каналы. Как пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Алаудинов имел в виду канал психвойск ВСУ «Операция Z». «Также он (Алаудинов — прим. URA.RU) ответил подделывающемуся под нас каналу психвойск ВСУ „Операция Z“ (с 480 тыс. подписчиков — мы его много раз разоблачали), обвинившему генерала в том, что он якобы обманывал, когда Суджа была под ВСУ», — пишут военкоры.