15 августа 2024

Более суток не могут найти 15-летнего подростка, пропавшего в Екатеринбурге. Фото

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Подросток был одет в черную одежду (архивное фото)
Подросток был одет в черную одежду (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга около двух дней назад пропал 15-летний Антон Цыганков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщили в отряде. У мальчика рост 164 сантиметра, голубые глаза и коротко стриженные светло-русые волосы. Он худощавого телосложения. На момент пропажи был одет в черный джемпер, черные спортивные штаны и такие же кроссовки.

Ориентировка на пропавшего подростка
Ориентировка на пропавшего подростка
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга около двух дней назад пропал 15-летний Антон Цыганков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщили в отряде. У мальчика рост 164 сантиметра, голубые глаза и коротко стриженные светло-русые волосы. Он худощавого телосложения. На момент пропажи был одет в черный джемпер, черные спортивные штаны и такие же кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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