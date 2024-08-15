Подросток был одет в черную одежду (архивное фото)
В Железнодорожном районе Екатеринбурга около двух дней назад пропал 15-летний Антон Цыганков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«С 14 августа его местонахождение неизвестно», — сообщили в отряде. У мальчика рост 164 сантиметра, голубые глаза и коротко стриженные светло-русые волосы. Он худощавого телосложения. На момент пропажи был одет в черный джемпер, черные спортивные штаны и такие же кроссовки.
Ориентировка на пропавшего подростка
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