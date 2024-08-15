В Тобольске (Тюменская область) в микрорайоне Южный стая бездомных собак напугала девочку на детской площадке. В соцсети мама ребенка сообщила, что животные бегали за ее дочкой и сильно напугали.
«Микрорайон Южный. Вчера днем дочка выходила гулять на площадку и собаки начали ее гонять. Пришла домой заплаканная и испуганная. Примите меры, пожалуйста, мы не знаем, куда уже обратится», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск».
Тюменка добавила, что дети боятся гулять на площадке из-за стаи животных. Собаки не только пугают, но и гадят на территории, от чего вокруг стоит неприятный запах.
Корреспондент URARU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тобольска с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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