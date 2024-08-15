15 августа 2024

В Тюменской области стая бездомных собак запугала ребенка на детской площадке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за собак дети боятся идти гулять
Из-за собак дети боятся идти гулять Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в микрорайоне Южный стая бездомных собак напугала девочку на детской площадке. В соцсети мама ребенка сообщила, что животные бегали за ее дочкой и сильно напугали.

«Микрорайон Южный. Вчера днем дочка выходила гулять на площадку и собаки начали ее гонять. Пришла домой заплаканная и испуганная. Примите меры, пожалуйста, мы не знаем, куда уже обратится», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск».

Тюменка добавила, что дети боятся гулять на площадке из-за стаи животных. Собаки не только пугают, но и гадят на территории, от чего вокруг стоит неприятный запах.

Корреспондент URARU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тобольска с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) в микрорайоне Южный стая бездомных собак напугала девочку на детской площадке. В соцсети мама ребенка сообщила, что животные бегали за ее дочкой и сильно напугали. «Микрорайон Южный. Вчера днем дочка выходила гулять на площадку и собаки начали ее гонять. Пришла домой заплаканная и испуганная. Примите меры, пожалуйста, мы не знаем, куда уже обратится», — передает telegram-канал «Типичный Тобольск». Тюменка добавила, что дети боятся гулять на площадке из-за стаи животных. Собаки не только пугают, но и гадят на территории, от чего вокруг стоит неприятный запах. Корреспондент URARU отправил запрос в пресс-службу мэрии Тобольска с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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