Рецепты из кабачков на зиму: простые и вкусные заготовки

Топ-4 простых рецептов из кабачков на зиму

16 августа 2024 в 05:06 Размер текста - 17 +

Настало время подумать о консервировании урожая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала августа по всей стране начинается сезон кабачков. Этот продукт очень полезен для здоровья. Считается, что кабачки улучшают зрение, работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. URA.RU делится оригинальными и вкусными рецептами для зимних заготовок. Новость по теме Рецепты из кабачков: простые и вкусные блюда на каждый день Паста из кабачков Нежная и ароматная паста из кабачков станет отличной заготовкой. Она порадует вас и ваших гостей в холодные месяцы. Ингредиенты: Кабачок — два (360 грамм);

Вода — 400 миллиграмм;

Соль — одна чайная ложка (10 грамм);

Сахар — одна столовая ложка (25 грамм);

Столовый уксус 9% — одна столовая ложка (15 грамм). Подготовьте все ингредиенты и тщательно промойте кабачки. Вымойте банки для заготовки и простерилизуйте их при температуре 120-150 градусов в течение 10-25 минут в зависимости от объема. Натрите кабачки на крупной терке. Вскипятите воду, добавьте уксус, соль и сахар, прокипятите маринад одну минуту. Переложите тертый кабачок в простерилизованную банку, залейте маринадом и стерилизуйте 15 минут. Закройте банку крышкой и поставьте вверх дном в теплое место на 24 часа. Новость по теме Как правильно хранить кабачки Аджика из кабачков на зиму Аджика из кабачков — это пикантное и острое дополнение к любым блюдам, которое разнообразит зимнее меню. Остроту ее определяют в разной пропорции чеснока и перца-чили. Ингредиенты: Кабачок — 500 грамм;

Перец болгарский — 80 грамм;

Помидор — 250 грамм;

Морковь — 80 грамм;

Чеснок — один;

Перец чили — один;

Масло растительное — шесть столовых ложек;

Соль и сахар — по вкусу;

Уксус столовый 9% — 20 миллиграмм;

Томатная паста — две столовые ложки;

Перец черный молотый — ½ чайной ложки. Промойте кабачки и удалите семена, очистите все остальные овощи и нарежьте средними кусочками, затем измельчите на мясорубке. Поместите все в кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне 20 минут, помешивая. Добавьте соль, сахар и томатную пасту, перемешайте. Затем добавьте нарезанный перец чили и растительное масло, варите еще 10 минут. Положите измельченный чеснок и черный перец, влейте уксус, перемешайте и выключите огонь. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закатайте и охлаждайте в перевернутом виде. Блюда из кабачка очень популярны в России Фото: wikipedia.org Рецепт икры из кабачков на зиму простой Ингредиенты: Молодые кабачки — три кг;

Морковь — четыре штуки;

Лук репчатый — четыре штуки;

Чеснок — семь зубчиков;

Томатная паста — 350 гр;

Сахар — одна столовая ложка;

Соль — одна столовая ложка (по вкусу);

Перец молотый — 0,5 чайной ложки л. (по вкусу);

Масло растительное — 150 гр;

Уксус 9% (по желанию) — столовая ложка. Подготовьте тару для консервирования: промойте банки с содой и стерилизуйте любым удобным способом, а крышки кипятите две минуты. Молодые кабачки тщательно промойте, при желании очистите от кожуры и нарежьте кубиками 1×1 см. Лук и морковь нарежьте и натрите соответственно, чеснок мелко порубите. В разогретый казанок с маслом выложите лук и морковь, обжаривайте их 5-7 минут на среднем огне. Добавьте кабачки, томатную пасту, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешайте. Тушите смесь около 45 минут, регулярно помешивая. Измельчите массу блендером до однородного состояния, снова доведите до кипения. При необходимости добавьте уксус. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, закатайте и остудите под одеялом. «Тещин язык» из кабачков Этот рецепт — идеальная закуска для тех, кто любит острые нотки в блюдах. Используйте спелые томаты и перцы, чтобы добиться насыщенного вкуса. Ингредиенты: Кабачки — 500 гр.;

Помидоры — 500 гр.;

Сладкий перец — 500 гр.;

Сахар — 50 гр.;

Уксус столовый 9% — 35 мг;

Масло растительное — 35 мг;

Чеснок — два зубчика;

Красный молотый перец — 5 гр.;

Соль — 0,5 столовой ложки. Способ приготовления: Начните с подготовки овощей. Помидоры промойте, при необходимости удалите кожицу, пропустив через кипяток, затем очистите от кожуры. Сладкий перец очистите от семян. Пропустите помидоры и перец через мясорубку. Перелейте получившееся в кастрюлю, добавьте сахар, соль и масло, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут. Кабачки очистите, удалите семена и нарежьте, добавьте к овощной массе. Тушите еще 20 минут до мягкости, затем добавьте чеснок и красный перец, перемешайте и готовьте семь минут. Влейте уксус, распределите по стерилизованным банкам и закройте. Оставьте банки в перевернутом положении до полного остывания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала августа по всей стране начинается сезон кабачков. Этот продукт очень полезен для здоровья. Считается, что кабачки улучшают зрение, работу сердечно-сосудистой системы и укрепляют иммунитет. URA.RU делится оригинальными и вкусными рецептами для зимних заготовок. Нежная и ароматная паста из кабачков станет отличной заготовкой. Она порадует вас и ваших гостей в холодные месяцы. Ингредиенты: Подготовьте все ингредиенты и тщательно промойте кабачки. Вымойте банки для заготовки и простерилизуйте их при температуре 120-150 градусов в течение 10-25 минут в зависимости от объема. Натрите кабачки на крупной терке. Вскипятите воду, добавьте уксус, соль и сахар, прокипятите маринад одну минуту. Переложите тертый кабачок в простерилизованную банку, залейте маринадом и стерилизуйте 15 минут. Закройте банку крышкой и поставьте вверх дном в теплое место на 24 часа. Аджика из кабачков — это пикантное и острое дополнение к любым блюдам, которое разнообразит зимнее меню. Остроту ее определяют в разной пропорции чеснока и перца-чили. Ингредиенты: Промойте кабачки и удалите семена, очистите все остальные овощи и нарежьте средними кусочками, затем измельчите на мясорубке. Поместите все в кастрюлю с толстым дном и варите на среднем огне 20 минут, помешивая. Добавьте соль, сахар и томатную пасту, перемешайте. Затем добавьте нарезанный перец чили и растительное масло, варите еще 10 минут. Положите измельченный чеснок и черный перец, влейте уксус, перемешайте и выключите огонь. Разлейте горячую аджику по стерилизованным банкам, закатайте и охлаждайте в перевернутом виде. Ингредиенты: Подготовьте тару для консервирования: промойте банки с содой и стерилизуйте любым удобным способом, а крышки кипятите две минуты. Молодые кабачки тщательно промойте, при желании очистите от кожуры и нарежьте кубиками 1×1 см. Лук и морковь нарежьте и натрите соответственно, чеснок мелко порубите. В разогретый казанок с маслом выложите лук и морковь, обжаривайте их 5-7 минут на среднем огне. Добавьте кабачки, томатную пасту, сахар, соль и перец. Тщательно все перемешайте. Тушите смесь около 45 минут, регулярно помешивая. Измельчите массу блендером до однородного состояния, снова доведите до кипения. При необходимости добавьте уксус. Разложите горячую икру по стерилизованным банкам, закатайте и остудите под одеялом. Этот рецепт — идеальная закуска для тех, кто любит острые нотки в блюдах. Используйте спелые томаты и перцы, чтобы добиться насыщенного вкуса. Ингредиенты: Способ приготовления: Начните с подготовки овощей. Помидоры промойте, при необходимости удалите кожицу, пропустив через кипяток, затем очистите от кожуры. Сладкий перец очистите от семян. Пропустите помидоры и перец через мясорубку. Перелейте получившееся в кастрюлю, добавьте сахар, соль и масло, доведите до кипения и тушите на слабом огне 10 минут. Кабачки очистите, удалите семена и нарежьте, добавьте к овощной массе. Тушите еще 20 минут до мягкости, затем добавьте чеснок и красный перец, перемешайте и готовьте семь минут. Влейте уксус, распределите по стерилизованным банкам и закройте. Оставьте банки в перевернутом положении до полного остывания.