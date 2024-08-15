В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области

Sun опубликовала кадры уничтожения танка Challenger ВСУ в Курской области

16 августа 2024 в 03:57 Размер текста - 17 +

В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Британская газета Sun опубликовала видеорепортаж, в котором показан уничтоженный британский танк Challenger, якобы находящийся на вооружении ВСУ в Курской области. В репортаже утверждается, что танк был поражен с помощью беспилотника, что привело к его взрыву. «Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — приводит слова репортажа Sun. По данным издания, на фотографии, представленной в репортаже, виден ствол уничтоженного танка, который схож по форме со стволом танка Challenger. Это может свидетельствовать о применении указанных боевых машин в ходе конфликта. Ранее британский телеканал Sky News сообщал о возможном использовании танков Challenger 2 Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Курской области. В этих боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые, как сообщается, оснащены данными боевыми машинами. В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ, сообщает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британская газета Sun опубликовала видеорепортаж, в котором показан уничтоженный британский танк Challenger, якобы находящийся на вооружении ВСУ в Курской области. В репортаже утверждается, что танк был поражен с помощью беспилотника, что привело к его взрыву. «Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — приводит слова репортажа Sun. По данным издания, на фотографии, представленной в репортаже, виден ствол уничтоженного танка, который схож по форме со стволом танка Challenger. Это может свидетельствовать о применении указанных боевых машин в ходе конфликта. Ранее британский телеканал Sky News сообщал о возможном использовании танков Challenger 2 Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Курской области. В этих боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые, как сообщается, оснащены данными боевыми машинами. В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ, сообщает MK.RU.