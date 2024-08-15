15 августа 2024

В Британии заявили об уничтожении танка Challenger в Курской области

Sun опубликовала кадры уничтожения танка Challenger ВСУ в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Британская газета Sun опубликовала видеорепортаж, в котором показан уничтоженный британский танк Challenger, якобы находящийся на вооружении ВСУ в Курской области. В репортаже утверждается, что танк был поражен с помощью беспилотника, что привело к его взрыву.

«Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — приводит слова репортажа Sun.

По данным издания, на фотографии, представленной в репортаже, виден ствол уничтоженного танка, который схож по форме со стволом танка Challenger. Это может свидетельствовать о применении указанных боевых машин в ходе конфликта.

Ранее британский телеканал Sky News сообщал о возможном использовании танков Challenger 2 Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Курской области. В этих боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые, как сообщается, оснащены данными боевыми машинами. В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ, сообщает MK.RU.

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Британская газета Sun опубликовала видеорепортаж, в котором показан уничтоженный британский танк Challenger, якобы находящийся на вооружении ВСУ в Курской области. В репортаже утверждается, что танк был поражен с помощью беспилотника, что привело к его взрыву. «Очевидно, что мы видим ствол, который похож на такой же, как у танка Challenger. Ствол характерной формы», — приводит слова репортажа Sun. По данным издания, на фотографии, представленной в репортаже, виден ствол уничтоженного танка, который схож по форме со стволом танка Challenger. Это может свидетельствовать о применении указанных боевых машин в ходе конфликта. Ранее британский телеканал Sky News сообщал о возможном использовании танков Challenger 2 Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий в Курской области. В этих боях участвуют представители 82-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ, которые, как сообщается, оснащены данными боевыми машинами. В соцсетях появилось видео уничтожения в Курской области танка ВСУ, сообщает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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