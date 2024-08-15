Новая Таволжанка частично обесточена после обстрела ВСУ

16 августа 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, однако жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о повреждениях в частном доме и проблемах с электроснабжением в результате обстрела. В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, а также произошел обрыв на линии электропередачи, вследствие чего часть села осталась без электричества. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ после полуночи. Ситуация находится под контролем и все необходимые меры реагирования принимаются оперативно, заявлял Гладков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, однако жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о повреждениях в частном доме и проблемах с электроснабжением в результате обстрела. В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, а также произошел обрыв на линии электропередачи, вследствие чего часть села осталась без электричества. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ после полуночи. Ситуация находится под контролем и все необходимые меры реагирования принимаются оперативно, заявлял Гладков.