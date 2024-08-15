15 августа 2024

Новая Таволжанка частично обесточена после обстрела ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, однако жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о повреждениях в частном доме и проблемах с электроснабжением в результате обстрела.

В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, а также произошел обрыв на линии электропередачи, вследствие чего часть села осталась без электричества. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.

Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ после полуночи. Ситуация находится под контролем и все необходимые меры реагирования принимаются оперативно, заявлял Гладков.

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Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, однако жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о повреждениях в частном доме и проблемах с электроснабжением в результате обстрела. В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, а также произошел обрыв на линии электропередачи, вследствие чего часть села осталась без электричества. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей. Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ после полуночи. Ситуация находится под контролем и все необходимые меры реагирования принимаются оперативно, заявлял Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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