Новая Таволжанка частично обесточена после обстрела ВСУ

Новая Таволжанка в Белгородской области подверглась обстрелу со стороны ВСУ, однако жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он также сообщил о повреждениях в частном доме и проблемах с электроснабжением в результате обстрела.
В результате инцидента в одном из домов выбиты окна, поврежден забор, а также произошел обрыв на линии электропередачи, вследствие чего часть села осталась без электричества. Власти принимают меры для восстановления инфраструктуры и обеспечения безопасности жителей.
Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ после полуночи. Ситуация находится под контролем и все необходимые меры реагирования принимаются оперативно, заявлял Гладков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.