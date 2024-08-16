Блогер Чекалин полетел отдыхать с новой девушкой сразу после развода с Лерчек. Скрин

16 августа 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Артема Чекалина уличили в новом романе после развода с Лерчек (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (известная в интернете под ником Лерчек) Артема заподозрили в новом романе. Такие выводы его подписчики сделали после того, как мужчина опубликовал сторис в соцсетях с новой предполагаемой возлюбленной. На опубликованном сторис в соцсетях, которое Чекалин подписал как «летим на свадьбу», видны ноги самого мужчины, а также девушки. Пара полетела вместе на свадьбу друга Артема. Акцент в сторис сделан на одинаковой обуви пары. По другим кадрам, также опубликованных в соцсетях, подписчики смогли разглядеть лицо девушки и даже найти ее аккаунт. Предположительно, девушку зовут Надя. На одном из кадров видео, также опубликованного в соцсетях, пара держится за руку. Все эти намеки дали повод подписчикам сделать вывод о новом романе. В июле стало известно, что Лерчек официально развелась со своим мужем Артемом. Заявление о разводе изначально было подано в марте этого года. Предполагается, что разлад в отношениях пары начался после уголовного дела в отношении Лерчек в связи с делом об уклонении от уплаты налогов. Бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина уличили в новом романе почти сразу после развода Скриншот: соцсети Артема Чекалина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (известная в интернете под ником Лерчек) Артема заподозрили в новом романе. Такие выводы его подписчики сделали после того, как мужчина опубликовал сторис в соцсетях с новой предполагаемой возлюбленной. На опубликованном сторис в соцсетях, которое Чекалин подписал как «летим на свадьбу», видны ноги самого мужчины, а также девушки. Пара полетела вместе на свадьбу друга Артема. Акцент в сторис сделан на одинаковой обуви пары. По другим кадрам, также опубликованных в соцсетях, подписчики смогли разглядеть лицо девушки и даже найти ее аккаунт. Предположительно, девушку зовут Надя. На одном из кадров видео, также опубликованного в соцсетях, пара держится за руку. Все эти намеки дали повод подписчикам сделать вывод о новом романе. В июле стало известно, что Лерчек официально развелась со своим мужем Артемом. Заявление о разводе изначально было подано в марте этого года. Предполагается, что разлад в отношениях пары начался после уголовного дела в отношении Лерчек в связи с делом об уклонении от уплаты налогов.