Блогер Чекалин полетел отдыхать с новой девушкой сразу после развода с Лерчек. Скрин

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Артема Чекалина уличили в новом романе после развода с Лерчек (архивное фото) Фото:

Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (известная в интернете под ником Лерчек) Артема заподозрили в новом романе. Такие выводы его подписчики сделали после того, как мужчина опубликовал сторис в соцсетях с новой предполагаемой возлюбленной.

На опубликованном сторис в соцсетях, которое Чекалин подписал как «летим на свадьбу», видны ноги самого мужчины, а также девушки. Пара полетела вместе на свадьбу друга Артема.

Акцент в сторис сделан на одинаковой обуви пары. По другим кадрам, также опубликованных в соцсетях, подписчики смогли разглядеть лицо девушки и даже найти ее аккаунт. Предположительно, девушку зовут Надя. На одном из кадров видео, также опубликованного в соцсетях, пара держится за руку. Все эти намеки дали повод подписчикам сделать вывод о новом романе.

В июле стало известно, что Лерчек официально развелась со своим мужем Артемом. Заявление о разводе изначально было подано в марте этого года. Предполагается, что разлад в отношениях пары начался после уголовного дела в отношении Лерчек в связи с делом об уклонении от уплаты налогов.

Бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина уличили в новом романе почти сразу после развода
Бывшего супруга Лерчек Артема Чекалина уличили в новом романе почти сразу после развода

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Бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (известная в интернете под ником Лерчек) Артема заподозрили в новом романе. Такие выводы его подписчики сделали после того, как мужчина опубликовал сторис в соцсетях с новой предполагаемой возлюбленной. На опубликованном сторис в соцсетях, которое Чекалин подписал как «летим на свадьбу», видны ноги самого мужчины, а также девушки. Пара полетела вместе на свадьбу друга Артема. Акцент в сторис сделан на одинаковой обуви пары. По другим кадрам, также опубликованных в соцсетях, подписчики смогли разглядеть лицо девушки и даже найти ее аккаунт. Предположительно, девушку зовут Надя. На одном из кадров видео, также опубликованного в соцсетях, пара держится за руку. Все эти намеки дали повод подписчикам сделать вывод о новом романе. В июле стало известно, что Лерчек официально развелась со своим мужем Артемом. Заявление о разводе изначально было подано в марте этого года. Предполагается, что разлад в отношениях пары начался после уголовного дела в отношении Лерчек в связи с делом об уклонении от уплаты налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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