Минобороны: в Черном море уничтожены два безэкипажных катера

Над Черным морем перехватили пять дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Черным морем за ночь уничтожены пять дронов ВСУ. Также силы ПВО перехватили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.
«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что в течение ночи также были уничтожены пять беспилотников самолетного типа.
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