Минобороны: в Черном море уничтожены два безэкипажных катера

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Над Черным морем перехватили пять дронов ВСУ
Над Черным морем перехватили пять дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Черным морем за ночь уничтожены пять дронов ВСУ. Также силы ПВО перехватили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.

«Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что в течение ночи также были уничтожены пять беспилотников самолетного типа. 

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Над Черным морем за ночь уничтожены пять дронов ВСУ. Также силы ПВО перехватили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма. «Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова», — сообщает Минобороны России. В ведомстве добавили, что в течение ночи также были уничтожены пять беспилотников самолетного типа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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