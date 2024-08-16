Как живет звезда французских комедий Пьер Ришар: любовь к России и обращение к Путину

Французскому киноактеру Пьеру Ришару исполняется 90 лет

16 августа 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

Пьеру Ришару 16 августа исполняется 90 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Французский актер Пьер Ришар, наиболее запомнившийся зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Папаши», «Игрушка» и «Беглецы», 16 августа отмечает свое 90-летие. Также он известен своей любовью к России. В 2022 году актер направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить спецоперацию на Украине. О жизни артиста, об отношении к России и обращении к Путину — в материале URA.RU. Биография Пьер Ришар, знаменитый французский актер, известен своими ролями в комедийных фильмах, где он часто играет роль неуклюжего и смешного персонажа. Родился 16 августа 1934 года в городе Валансьен во Франции. Несмотря на то что он пришел к славе относительно поздно, его талант и уникальный стиль сделали Ришара одним из любимцев публики. Ришар начал свою творческую карьеру в театре под руководством режиссера Антуана Бурсейе Фото: IMAGO/teutopress GmbH/Globallookpress Ришар вырос в семье с разнообразными корнями, включая аристократическое наследие отца и простое происхождение матери-иммигрантки из Италии. Вдохновленный предсказанием своего деда, Ришар всегда стремился к успеху, несмотря на многочисленные трудности на его пути. Пьер Ришар известен не только своими ролями, но и забавными случаями из жизни, которые напоминают сцены из его фильмов. Однажды в Берлине его приняли за эксгибициониста, что привело к комичной ситуации с гостиничной службой. Его жизнь полна таких историй, которыми он делится со своими поклонниками. Ришар поздно пришел к славе: стал кинозвездой в середине 70-х, когда ему было под сорок, а уже в 90-е его популярность пошла на убыль Фото: imago stock&people/Globallookpress Любовь к России Пьер Ришар известен своей любовью к России, стране, которая тепло приняла его талант и часто приглашает на различные культурные мероприятия. Он неоднократно участвовал в российских кинофестивалях, а также сотрудничал с известными актерами и режиссерами. Артист отказался от российского гражданства, так как любит Россию без всяких формальностей. В своих интервью Ришар часто рассказывает о том, как впечатляет его российское искусство, литература и театр. Актер выразил особую благодарность за то, как его фильмы были переданы в Россию, где он «всегда чувствовал себя как дома». В 1993 году Пьер Ришар вместе с Жераром Депардье посетил Неделю французского кино в Москве. Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Globallookpress Обращение к президенту РФ Пьер Ришар направил обращение Владимиру Путину в 2022 году с призывом как можно скорее остановить специальную военную операцию на Украине. Он призвал не только российского лидера, но и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского работать над решением, которое поможет положить конец военным действиям. Комик заявил, что любит оба народа и надеется на скорое прекращение конфликта. Пьер Ришар заявил, что не собирается просить о российском гражданстве Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Globallookpress Дружба с Жераром Депардье Дружба Пьера Ришара с Жераром Депардье началась на съемочной площадке и быстро переросла в крепкое творческое содружество, которое оказало значительное влияние на французское кино. Их совместная работа в таких фильмах, как «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы», привлекла внимание зрителей по всему миру и стала классикой жанра. Ришар и Депардье, несмотря на разные характеры и подходы к актерскому мастерству, нашли общий язык, который позволил им создать незабываемые образы на экране. Франсис Вебер, режиссер нескольких их совместных проектов, однажды отметил, что у двух актеров «химия была настолько сильной, что она переносилась из кадра в кадр, делая их дуэт неповторимым». В 2015 году после долгого перерыва Пьер Ришар сыграл с Жераром Депардье в короткометражной драме по одноименному рассказу Антона Чехова «Агафья» Фото: imago stock&people/Globallookpress Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французский актер Пьер Ришар, наиболее запомнившийся зрителям своими ролями в таких фильмах, как «Папаши», «Игрушка» и «Беглецы», 16 августа отмечает свое 90-летие. Также он известен своей любовью к России. В 2022 году актер направил обращение президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить спецоперацию на Украине. О жизни артиста, об отношении к России и обращении к Путину — в материале URA.RU. Пьер Ришар, знаменитый французский актер, известен своими ролями в комедийных фильмах, где он часто играет роль неуклюжего и смешного персонажа. Родился 16 августа 1934 года в городе Валансьен во Франции. Несмотря на то что он пришел к славе относительно поздно, его талант и уникальный стиль сделали Ришара одним из любимцев публики. Ришар вырос в семье с разнообразными корнями, включая аристократическое наследие отца и простое происхождение матери-иммигрантки из Италии. Вдохновленный предсказанием своего деда, Ришар всегда стремился к успеху, несмотря на многочисленные трудности на его пути. Пьер Ришар известен не только своими ролями, но и забавными случаями из жизни, которые напоминают сцены из его фильмов. Однажды в Берлине его приняли за эксгибициониста, что привело к комичной ситуации с гостиничной службой. Его жизнь полна таких историй, которыми он делится со своими поклонниками. Пьер Ришар известен своей любовью к России, стране, которая тепло приняла его талант и часто приглашает на различные культурные мероприятия. Он неоднократно участвовал в российских кинофестивалях, а также сотрудничал с известными актерами и режиссерами. Артист отказался от российского гражданства, так как любит Россию без всяких формальностей. В своих интервью Ришар часто рассказывает о том, как впечатляет его российское искусство, литература и театр. Актер выразил особую благодарность за то, как его фильмы были переданы в Россию, где он «всегда чувствовал себя как дома». Пьер Ришар направил обращение Владимиру Путину в 2022 году с призывом как можно скорее остановить специальную военную операцию на Украине. Он призвал не только российского лидера, но и министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского работать над решением, которое поможет положить конец военным действиям. Комик заявил, что любит оба народа и надеется на скорое прекращение конфликта. Дружба Пьера Ришара с Жераром Депардье началась на съемочной площадке и быстро переросла в крепкое творческое содружество, которое оказало значительное влияние на французское кино. Их совместная работа в таких фильмах, как «Невезучие», «Папаши» и «Беглецы», привлекла внимание зрителей по всему миру и стала классикой жанра. Ришар и Депардье, несмотря на разные характеры и подходы к актерскому мастерству, нашли общий язык, который позволил им создать незабываемые образы на экране. Франсис Вебер, режиссер нескольких их совместных проектов, однажды отметил, что у двух актеров «химия была настолько сильной, что она переносилась из кадра в кадр, делая их дуэт неповторимым».