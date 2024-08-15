Екатеринбургский продюсер, обманувший «Мисс Москва», попал под уголовное дело

16 августа 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Несколько моделей были обмануты Парамоновым на миллионы рублей (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Екатеринбургский продюсер моделей и кастинг-директор Антон Парамонов попал под уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве, обманув бывшую «Мисс Москва» Алесю Семеренко, моделей Марию Соловьеву, Валерию Арбаеву и других российских красавиц на несколько миллионов рублей. Это следует из материалов дела. «Парамонов два года пытался поработать с Соловьевой и, наконец, ее уговорил. Девушка согласилась принять участие в конкурсе „Мисс Москва“ и „Краса России“. Он потребовал более 60 тысяч. Соколова выступила на первом из мероприятий в июле 2024 года, где заняла третье место. Там она узнала, что услуги Парамонова для участия в конкурсе не требовались — достаточно было перевести 25 тысяч организаторам. После этого Парамонов написал Соловьевой, что „разочарован“ в ней, больше не хочет иметь с ней дела», — пишет издание «Известия». В похожей ситуации оказалась Валерия Арбаева. Ей он якобы не вернул 40 тысяч рублей, которые она внесла в качестве взноса за участие в конкурсе «Мисс Азия». Еще одна модель Кристина Шенкнехт лишилась около трех тысяч долларов во время конкурса «Мисс Мира». Самым громким инцидентом с Парамоновым стал обман Алеси Семеренко. Ранее URA.RU писало, что девушка потеряла миллионы, заплатив за победу в конкурсе «Мисс Мира». Получив деньги, продюсер скрылся, а Семеренко написала заявление в полицию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский продюсер моделей и кастинг-директор Антон Парамонов попал под уголовное дело о многоэпизодном мошенничестве, обманув бывшую «Мисс Москва» Алесю Семеренко, моделей Марию Соловьеву, Валерию Арбаеву и других российских красавиц на несколько миллионов рублей. Это следует из материалов дела. «Парамонов два года пытался поработать с Соловьевой и, наконец, ее уговорил. Девушка согласилась принять участие в конкурсе „Мисс Москва“ и „Краса России“. Он потребовал более 60 тысяч. Соколова выступила на первом из мероприятий в июле 2024 года, где заняла третье место. Там она узнала, что услуги Парамонова для участия в конкурсе не требовались — достаточно было перевести 25 тысяч организаторам. После этого Парамонов написал Соловьевой, что „разочарован“ в ней, больше не хочет иметь с ней дела», — пишет издание «Известия». В похожей ситуации оказалась Валерия Арбаева. Ей он якобы не вернул 40 тысяч рублей, которые она внесла в качестве взноса за участие в конкурсе «Мисс Азия». Еще одна модель Кристина Шенкнехт лишилась около трех тысяч долларов во время конкурса «Мисс Мира». Самым громким инцидентом с Парамоновым стал обман Алеси Семеренко. Ранее URA.RU писало, что девушка потеряла миллионы, заплатив за победу в конкурсе «Мисс Мира». Получив деньги, продюсер скрылся, а Семеренко написала заявление в полицию.