Житель ХМАО лишился автомобиля, обновляя данные сим-карты

Житель Новоаганска (ХМАО) лишился автомобиля и оформил четыре кредита, пытаясь обновить личные данные у мошенника, представившегося представителем сотового оператора. После общения с аферистами мужчина перевел на неизвестные счета более двух миллионов рублей.
«Житель Новоаганска (ХМАО) неудачно „обновил“ персональные данные, в результате лишился автомобиля и оформил на себя четыре кредита, переведя все денежные средства на нужды мошенников. Ущерб составил 2 050 000 рублей», — сообщила пресс-служба окружной полиции.
Злоумышленники представились сотрудниками различных организаций: сначала операторами связи для проверки паспортных данных, потом работниками «Госуслуг», заявив о взломе личного кабинета, и специалистами Росфинмониторинга, которые предупредили об оформлении фальшивых кредитов его именем. Под влиянием аферистов мужчина предоставлял коды подтверждения операций из SMS-сообщений, брал кредиты. По указанию преступников он даже продал свой автомобиль, чтобы перечислить вырученные деньги на «безопасный» счет.
Ранее URA.RU писало, что пенсионер из Нефтеюганска (ХМАО) поверил мошенникам, которые представились сотрудниками портала Госуслуг. Югорчанин перевел на неизвестные счета собственные сбережения, а также оформил два кредита в сумме около двух миллионов рублей.
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